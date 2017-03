Unkari sulkee turvapaikanhakijat konttileireille – BBC: EU:lta ”yllättävä” pakolaispäätös

Kaikki turvapaikanhakijat voidaan jatkossa sulkea konttileireille, Unkarin parlamentti päätti tänään tiistaina. Uudet lait mahdollistavat sekä Unkarissa jo olevien että maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden sijoittamisen konttileireille odottamaan turvapaikkahakemuksen käsittelyä.

Asiasta kertoo muun muassa Euractiv.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán perustelee päätöstä terrorismilla. Hän kutsui maahanmuuttoa ”terrorismin Troijalaiseksi hevoseksi” Budapestissa tilaisuudessa, jossa 450 uutta rajavartijaa vannoi virkavalansa.

– Jos maailma näkee, että me pystymme puolustamaan rajojamme […] kukaan ei yritä saapua Unkariin laittomasti, Orbán lisäsi.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR katsoo, että uusi lainsäädäntö rikkoo Unkarin kansainvälisiä ja EU:n asettamia velvoitteita pakolaisten kohtelusta.

Tiistaina annettiin myös toinen merkittävä pakolaisia koskeva päätös, kun Euroopan unionin tuomioistuin päätti, että humanitaarista viisumia ei ole pakko myöntää turvapaikan anomista varten. BBC:n mukaan päätöstä on luonnehdittu yllätykseksi.

EU:n tuomioistuimen päätös liittyy tapaukseen, jossa syyrialaisperhe oli anonut humanitaarista viisumia Belgian suurlähetystöstä Libanonissa, jotta perhe voisi myöhemmin hakea turvapaikkaa Belgiasta. Maan maahanmuuttoministeri Theo Francken riemuitsi päätöksestä Twitterissä ja kiitti päätöstä tehneitä.

– Jesss! Me voitimme! Francken tviittasi päätöksestä.

Many thanks to the 13 EU countries and the commission who supported Belgium in this crucial ECJ ruling on humanitarian visa.

— Theo Francken (@FranckenTheo) March 7, 2017