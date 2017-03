Rinkebyn poliisipäällikkö avautuu SVT:lle: ”Rikolliset nauravat meille”

Tukholman Rinkebyssä poliisi on kyllästynyt voimattomuuteensa rikollisten, ammuskeluiden ja aseistautumisen edessä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo tukholmalaislähiön poliisin katsovan, että ”rikolliset nauravat meille”. Poliisi vaatii aselakien kiristämistä tuohtuneena viimeisimmästä tapauksesta, jossa tunnettu rikollinen jouduttiin päästämään vapaaksi viiden tunnin kiinnioton jälkeen, vaikka hänet otettiin kiinni ladatulla aseella varustautuneena ja luotiliiviin pukeutuneena.

– Rikolliset nauravat yhteiskunnalle, koska tällaisesta ei seuraa mitään kyseiselle ihmiselle. Hän pääsee vapaalle jalalle ja saa myöhemmin ehkä vuoden tuomion lyhennettynä, sanoo alueen poliisipäällikkö Jörgen Olsson SVT:lle.

Kuolemaan johtaneiden ampumisten vuosittainen määrä on SVT:n mukaan kaksinkertaistunut Ruotsissa vajaassa vuosikymmenessä. Vuonna 2008 ammuttiin kuoliaaksi 14 ihmistä, vuonna 2013 jo 22, vuonna 2014 jälleen pari enemmän eli 25 ja vuonna 2015 lopulta 31 henkeä.

Viime päivinä Ruotsia, tarkemmin sanottuna pääkaupunki Tukholmaa, on piinannut veritekojen piikki. Noin 36 tunnin sisällä on murhattu viisi ihmistä, Aftonbladet kertoo. Tukholman alueella on tapahtunut peräti kaksi kaksoismurhaa, joista toisessa surmattiin ilmeisesti rikollisjengin pomo ja toisen tapauksen uskotaan liittyvän huumerikollisuuteen.

Poliisi epäilee, että usealla viime päivien viidestä uhrista on kytköksiä järjestäytyneisiin rikollisjengeihin. Tukholmassa kerrotaan olevan käynnissä laajamittainen jengien valtataistelu, ja Tukholman poliisi on pyytänyt virka-apua muun muassa maan keskusrikospoliisilta.

– Pelkäämme, että väkivalta ei lopu tähän, poliisin edustaja varoittaa.

Kaksoismurhista toinen tehtiin ampuma-asein, toinen teräaseilla.

Rinkebyn poliisipäällikkö Jörgen Olssonin SVT:lle antama haastattelu ei suoraan liity tuoreeseen murha-aaltoon, sillä haastattelu julkaistiin keskiviikkoaamuna. Pidempiaikaisesta kehityksestä puhuva Olsson muistuttaa, että aserikoksiin on lupailtu nykyistä kovempia rangaistuksia pitkään ja että puhetta on ollut myös pakollisesta tutkintavankeudesta tilanteissa, joissa joku otetaan kiinni ladattu ase hallussaan ja epäilynä on törkeä aserikos. Hänen mukaansa lainsäädännön muutokset kuitenkin tapahtuvat aivan liian hitaasti.

Sisäministeri Anders Ygeman kertoo SVT:lle, että aselakeja kiristävä lakiesitys on valmistumassa kesään mennessä. Törkeästä aserikoksesta seuraavaa vankeusrangaistusta nostetaan vuodesta kahteen vuoteen. Lakiesitys sisältää myös rangaistuksen kiristyksen ja vangitsemisedellytyksen, jos henkilön hallusta löytyy ladattu ase.

– Jos tämä laki olisi ollut voimassa neljä tai kahdeksan vuotta, olisi [aseväkivallan] kehitys ollut erilaista, Ygeman sanoo.

Poliisipäällikkö Olsson varoittaa seurauksista, mikäli lakiesitystä ei saada voimaan. Silloin Ruotsin poliisin mahdollisuudet pysäyttää ”nyt käynnissä oleva kehitys” ovat heikot, hän sanoo. Suuri osa ampumissurmista tapahtuu laittomilla aseilla.

