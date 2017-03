Trumpin ehdokkaan TeliaSonera-kytkös epäilyttää USA:ssa

Pohjoismaisen teleyhtiö TeliaSoneran Venäjä-bisnekset on vedetty mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nimitysrulettiin, kirjoittaa Kauppalehti. Trumpin hallinnon epäiltyjen Venäjä-kytkösten takia aihe on kovasti tapetilla Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain finanssimarkkinoita valvovan Securities and Exchange Commissionin eli SEC:n johtoon kaavaillun Jay Claytonin entiset liikesuhteet TeliaSoneran kanssa ovat nousseet varjostamaan nimitysprosessia. Presidentti Donald Trump asetti Claytonin tammikuun alussa ehdolle, mutta nimitykselle tarvitaan senaatin ja sen pankkikomitean hyväksyntä.

New York Timesin mukaan senaatin pankkikomitean jäsen, nevadalainen demokraattisenaattori Catherine Cortez Masto on pyytänyt Claytonilta selvitystä suhteistaan TeliaSoneraan. Lehti kertoo saaneensa haltuunsa kopion kirjeestä, jossa Cortez Masto huomauttaa TeliaSoneran liikesuhteista Venäjään ja Iraniin. Masto nosti esiin, että Clayton on ollut tekemässä TeliaSoneran edustajana sopimusta venäläisen oligarkin hallitseman yhtiön kanssa.

–Olen erityisen huolissani yhteyksistänne TeliaSoneraan, Cortez Masto kirjoittaa kirjeessä lehden mukaan.

NYT:n mukaan Claytonin edustaja on vastannut Mastolle, että Clayton ei ole ollut liikesuhteessa venäläisen osapuolen, vaan tämän vastapuolen kanssa.

Jay Clayton työskenteli pitkään Sullivan & Cromwell –lakitoimistossa, joka on edustanut useita Wall Streetin finanssitaloja. Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan NYT:n mukaan muun muassa, että Clayton on edustanut TeliaSoneraa erilaisissa transaktioissa. Claytonin ehdokkuutta on kritisoitu muutenkin, koska uudessa virassaan hän voisi joutua valvomaan entisiä asiakkaitaan tai liike- ja yhteistyökumppaneita.

Senaatin pankkikomitean on määrä järjestää Claytonin kuulemistilaisuus 23. maaliskuuta.

Lähde: Kauppalehti

