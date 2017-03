Kova Brexit-huhumylly pyörähti käyntiin: Theresa May sai neuvotteluvaltuudet

Britannian parlamentin alahuone on hyväksynyt niin sanotun Brexit-lain ja antanut pääministeri Theresa Maylle valtuudet aloittaa eroprosessi Euroopan unionista. Tämä laittoi liikkeelle huhut Brexit-neuvotteluiden suunnitellun aikataulun muuttumisesta.

Joidenkin liikkeellä olevien huhujen mukaan May antaisi Britannian virallisen eroilmoituksen EU:lle jo tänään tiistaina. Hallituslähteet ovat kuitenkin kiistäneet tämän muun muassa Bloombergin ja Financial Timesin (FT) mukaan. May kuitenkin puhuu parlamentille myöhemmin tänään.

–Olemme ilmoittaneet selvästi, että pääministeri aloittaa eroprosessin maaliskuun loppuun mennessä, pääministerin kanslia kertoi FT:lle.

–Olemme sanoneet useita kertoja, että tämä tapahtuu kuun lopulla, mutta ilmeisesti emme ole olleet riittävän selkeitä. Brexit-neuvottelut alkavat maaliskuun viimeisellä viikolla, eräs hallituslähde totesi niinikäänn FT:lle.

Brittimedian mukaan liikkeellä on myös huhuja joiden mukaan Brexit-neuvotteluiden aikataulua olisi muutettu, koska Skotlannin maakuntahallituksen pääministeri Nicola Sturgeon vahvisti maanantaina pyytävänsä lupaa uudelle kansanäänestykselle Skotlannin itsenäisyydestä. Valtaosa skoteista äänesti kesällä Britannian EU-jäsenyyden puolesta.

Lue lisää: Skotlanti aikoo järjestää itsenäisyydestään uuden kansanäänestyksen

Britannian parlamentin alahuoneen nyt hyväksymä Brexit-laki etenee seuraavaksi ylähuoneeseen. Ylähuone teki aikaisemmin tässä kuussa lakiin kaksi lisäystä, jotka alahuone kuitenkin maanantain äänestyksessään kumosi. Lisäykset koskivat Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeuksia ja parlamentin valtaa Brexit-neuvotteluissa.