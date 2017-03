Ranskassa ammuttu koulussa, Pariisissa räjähti kirjepommi

Ranskassa on tapahtunut kaksi välikohtausta, jonka seurauksena ihmisiä on loukkaantunut. Uutistoimisto Reutersin mukaan Etelä-Ranskassa sijaitsevassa Grassen kaupungissa on ammuttu lukiossa. Poliisilähteen mukaan ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut.

Poliisin erikoisjoukot ovat tapahtumapaikalla.

PÄIVITYS: Ampujaksi epäilty 17-vuotias on lehtitietojen mukaan poliisin hallussa. Hän oli raskaasti aseistautunut. Lue lisää täältä (linkki).

BREAKING: Shooting has taken place at French college in southern town of Grasse, several injured - BFM TV — Reuters World (@ReutersWorld) 16. maaliskuuta 2017

Poliisilähteet kertovat BFM TV:lle, että ampuja avasi tulen kohti Alexis De Tocquevillen lukion rehtoria. Reutersin mukaan yksi ihminen on pidätetty ja ainakin kaksi haavoittunut. Poliisilähde kertoo Reutersille, että pidätetyn lisäksi etsitään mahdollisesti toista henkilöä. Lähteen mukaan on liian aikaista arvioida, oliko kyse terrori-iskusta.

Viranomaiset ovat kehottaneet välttämään aluetta.

[#GRASSE] Operation de Police en cours chemin de L orme . Évitez le secteur. — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) March 16, 2017

Pariisissa puolestaan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n toimistossa on räjähtänyt kirjepommi, minkä seurauksena yksi ihminen on loukkaantunut. Pommi räjähti sen jälkeen, kun kirje oli avattu. Poliisilähde kertoo Reutersille, että henkilö loukkaantui lievästi.