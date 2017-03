Ranskan sisäministeriö Orlyn tilanteesta: ”Älkää tulko lentokentälle”

Orlyn lentokenttä Pariisissa suljettu. Uutistoimistojen mukaan kentän molemmat terminaalit on suljettu ja lennot peruttu.

–Lentoliikenne on pysäytetty Orlyn terminaaleissa. Älkää tulko lentokentälle, poliisioperaatio käynnissä, Ranskan sisäministeriö tiedotti Twitterissä.

Orlyn lentokentällä ammuttiin lauantainaamuna mies, joka sieppasi aseen lentokentällä vartiotehtävissä olleelta sotilaalta.

Joidenkin ranskalaismediassa liikkuvien tietojen mukaan sama mies ampui poliisia aikaisemmin lauantaina Stainsin lähiössä Pohjois-Pariisissa. BFMTV:n mukaan mies pakeni tilanteesta Renault Clio -henkilöautolla, mutta hylkäsi auton Val de Marnen alueelle Pariisissa. Miehen epäillään sen jälkeen varastaneen Citroën Picasson, joka löydettiin Orlyn lentokentältä. Ranskan terrorisminvastaisen syyttäjänviraston edustaja on vahvistanut tiedon, The Guardian kertoo.

The Guardianin mukaan Ranskan poliisi vahvisti hetki sitten, että ammuttu mies oli radikalisoitunut muslimi ja hän oli Ranskan tiedusteluviranomaisten seurannassa.

[#Orly] Please do not come to the #airport during the police operation pic.twitter.com/RotehCEBoU

— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) March 18, 2017