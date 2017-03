KL Donald Trumpin ja Angela Merkelin tapaamisesta: ”Ilmapiiri vaikutti asiallisen viileähköltä”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin neuvottelujen ja tiedotustilaisuuden ilmapiiri vaikutti Kauppalehden mukaan asiallisen viileähköltä.

Kommentaattorien mukaan tapaamisen saldo jää kuitenkin selvästi plussalle varsinkin kun ottaa huomioon, kuinka Trump on aikaisemmin tölvinyt Merkeliä. Merkel on ollut hillitympi, mutta hän on kritisoinut Trumpin toimia, kuten maahanmuuttorajoituksia.

Donald Trump antoi toistaiseksi selväsanaisimman tukensa Natolle perjantaina illalla Suomen aikaan pidetyssä yhteisessä tiedotustilaisuudessa Merkelin kanssa.

Trump kertoi vakuuttaneensa Natolle vahvan tukensa, mutta samaan hengenvetoon hän asetti ehdon, jonka mukaan eurooppalaisten jäsenten pitää maksaa ”sen mitä ne ovat velkaa.”Tähän myös Merkel näyttää taipuneen, sillä hän kertoi, että Saksa pyrkii nostamaan puolustusmenonsa Naton vaatimusten tasolle, kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2024 mennessä.

Nato kysymyksessä valtionpäät näyttivät päässeen ainakin hatarasti molempia tyydyttävään ratkaisuun.

Kauppa nousi myös esille neuvotteluissa. Tosin Merkelin mukaan tässä aiheessa ei vielä päästy kovin syvälle. Trumpia myötäillen Merkel totesi, että kaupan pitää olla reilua ja molempia osapuolia hyödyttävää.

Trumpille esitettiin kysymys USA:n eristäytymisestä ja sisäänpäinkääntymisestä. Hän torjui tämän ajatuksen suoralta kädeltä vakuuttamalla, että hän ei usko isolationistiseen politiikkaan. Trumpin mukaan ongelma on ollut, että Yhdysvaltoja on kohdeltu kansainvälisessä kaupassa epäreilusti.

–Minä olen kaupantekijä ja haluan hyvää koko maailmalle, Trump sanoi.

Tässä yhteydessä Merkel nosti jälleen esille Euroopan yhtenäisyyden, joka on ollut hänen mielestään keskeinen asia taloudelle ja mantereen rauhalle. Merkel sanoi, että kansainväliset sopimukset ovat aina tuoneet lisää työtä ja hyötyjä. Hän toivoi myös, että EU:n ja USA:n väliset vapaakauppaneuvottelut voitaisiin taas käynnistää.

Ennen varsinaista lehdistötilaisuutta televisiokamerat päästettiin hetkeksi sisään neuvotteluhuoneeseen, jossa pöydän ääressä istui Merkelin ja Trumpin lisäksi joukko eturivin yritysjohtajia ja poliitikkoja molemmista maista. Pöydän ääressä olivat myös Trumpin tytär Ivanka Trump sekä hänen aviomiehensä Jared Kushner. Trumpin vieressä istui IBM:n pääjohtaja Ginni Rometty, joka kertoi omassa puheenvuorossaan ohjelmasta, jonka mukaan IBM aikoo palkata 2 000 yhdysvaltalaista sotaveteraania.

Lähde: Kauppalehti, Paul Öhrnberg