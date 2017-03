Vaikuttiko Venäjä Trumpin valintaan? – FBI:ltä ja NSA:lta pian vastaus

Yhdysvalloissa kuullaan maanantaina julkisesti sekä liittovaltion poliisin FBI:n että turvallisuuspalvelu NSA:n johtajia siitä, vaikuttiko Venäjä maan viime marraskuisiin presidentinvaaleihin.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset arvioivat tammikuisessa raportissaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi vaikuttamiskampanjan, jolla pyrittiin hankaloittamaan demokraattien ehdokas Hillary Clintonin kampanjaa ja edesauttamaan republikaani Donald Trumpin kampanjaa. Venäjä on kiistänyt vaikuttamisyritykset.

Trump on itse pitänyt tutkimuksia ”totaalisena noitavainona” [a total witch-hunt].

Nyt edustajainhuoneen tiedustelukomitea on kutsunut asiaan liittyen julkiseen kuulemiseen FBI:n pääjohtajan James Comeyn sekä NSA:n johtajan, amiraali Mike Rogersin.

Comeyn odotetaan ottavan kantaa myös Trumpin väitteisiin, joiden mukaan edellinen presidentti Barack Obama määräsi, että hänen puhelintaan salakuunneltaisiin.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017