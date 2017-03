Juuri nyt: Ammuskelu Britannian parlamentilla – kuolonuhreja, poliisi surmannut yhden epäillyn

Britannian parlamentin edustalla on ammuskeltu, kertoo maan media. Käynnissä on suuri poliisioperaatio.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin kaksi ihmistä on kuollut tapahtumien seurauksena. Kansanedustajille tuoreeltaan puhunut parlamentin alahuoneen johtaja David Lidington kertoo The Guardianin ja BBC:n mukaan, että poliisivirkamiestä on puukotettu parlamenttitalolla ja että virkavalta on tämän jälkeen surmannut yhden epäillyn hyökkääjän.

BBC:n mukaan poliitikot ja journalistit ovat raportoineet parlamenttitalolta kuulemistaan kovista pamauksista ja kertoneet nähneensä useita ihmisiä hoidettavan vammojen takia. BBC:n toimittaja Laura Kuenssberg kertoo Twitterissä, että erään poliittisen lähteen mukaan Westminsterin sillalla näkyisi useita kuolonuhrien ruumiita. Väitteelle ei kuitenkaan ole vahvistusta.

Parlamenttitalo on toistaiseksi suljettu liikenteeltä ja myös Westminsterin metroasema on poissa käytöstä.

