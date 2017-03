Lontoon poliisi: Tutkimme tapahtumia terrori-iskuna

Suur-Lontoon poliisi kertoo suhtautuvansa Lontoon keskiviikkoisiin tapahtumiin toistaiseksi terrori-iskuna.

Metropolitan Police kertoo linjauksestaan Twitterissä.

– Suhtaudumme tähän terroristi-iskuna kunnes saamme toisenlaista tietoa, Lontoon poliisi tviittaa.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017