Silminnäkijät Lontoossa: Auto syöksyi väkijoukkoon – ihmiset lakosivat katuun Westminsterin sillalla

Britannian yleisradioyhtiö BBC ja sanomalehti Guardian kertovat lukuisten silminnäkijöiden nähneen, kuinka väkijoukkoon syöksynyt auto jyräsi ihmisiä Westminsterin sillalla Lontoossa keskiviikkona.

Siltaturma tapahtui samoihin aikoihin, kun lähistöllä Britannian parlamenttitalolla hyökkääjä iski poliisia teräaseella ja joutui poliisien ampumaksi. Näiden kahden tapahtuman välisestä yhteydestä ei heti ollut tietoa. Suur-Lontoon poliisi tutkii kokonaisuutta terrori-iskuna.

Silminnäkijät kertovat sekä BBC:lle että Guardianille, että Westminsterin sillalla auto törmäsi useisiin ihmisiin ennen kuin päätti matkansa parlamenttitalon eli Westminsterin palatsiin suojakaiteisiin. Auto jätti jälkeensä useita ihmisiä makaamassa sillalla.

– Maassa makasi ainakin kahdeksan ihmistä…sitten auto törmäsi sillan eteläpäätyyn, kertoo eräs silminnäkijä BBC:lle.

Now no question: there have been multiple injuries -- people mowed down -- on Westminster Bridge. Policeman stabbed.

— Andrew Neil (@afneil) March 22, 2017