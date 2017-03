Silminnäkijä julkaisi videon Westminsterin sillalta – ”Auto on juuri niittänyt maahan 5 ihmistä”

Ainakin yksi ihminen on kuollut Lontoon Westminsterin sillalla, jossa auto syöksyi keskiviikkona päin jalankulkijoita. Auton kuskin uskotaan jatkaneen hyökkäystään puukottaen poliisia parlamenttitalolla, BBC kertoo, ja kokonaisuutta tutkitaan terrori-iskuna.

Harvardin yliopiston tutkija Radoslaw Sikorski sattui sillalle pian tapahtumien jälkeen ja näki useita ihmisiä makaamassa maassa loukkaantuneina auton jäljiltä. Hän on julkaissut kuvaamansa lyhyen videon Twitter-palvelussa. Video näkyy alla, ja juttu jatkuu sen jälkeen.

– Auto on juuri niittänyt maahan ainakin viisi ihmistä Westminsterin sillalla, Sikorski saatteli videotaan.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017