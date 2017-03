Westminsterin isku: Seitsemän otettu kiinni – Isisin tukijat ylistävät

Seitsemän ihmistä on otettu kiinni Westminsterin iskun jälkeisissä poliisioperaatioissa. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Westminsterin terrori-iskussa menehtyi neljä ihmistä uhri mukaan lukien. Loukkaantuneita on kymmeniä ja seitsemän heistä on edelleen kriittisessä tilassa.

Poliisi teki omia iskuja yön aikana kaikkiaan kuuteen eri osoitteeseen. Yksi näistä oli birminghamilainen asunto. Silminnäkijät kertovat The Telegraph -lehdelle, että poliisi otti kiinni kolme ihmistä liiketilan yläpuolella sijainneesta asunnosta.

Poliisilähteet ovat vahvistaneet eri lehdille, että Birminghamin poliisioperaatio liittyy terrori-iskun tutkintaan. BBC kertoi aiemmin, että Westminsterin sillalla väkijoukkoon ajettu Hyundai-merkkinen auto olisi vuokrattu Birminghamista.

Mustiin pukeutunut mies ajoi auton 80 kilometrin tuntivauhdilla kevyen liikenteen väylälle ja kolaroi sen myöhemmin parlamenttitalon edustalle. Tämän jälkeen veitsellä aseistautunut kuljettaja yritti tunkeutua parlamenttitaloon. Hän puukotti aseistautumatonta poliisia, joka myöhemmin menehtyi vammoihinsa. Hyökkääjä itse kuoli poliisin luoteihin.

Poliisin ja hyökkääjän lisäksi iskussa sai surmansa kaksi ihmistä. Noin 40 muun kerrotaan loukkaantuneen.

Poliisi epäilee hyökkääjän toimineen yksin, mutta hänen kerrotaan ottaneen vaikutteita kansainvälisestä terrorismista. Poliisi tutkii, oliko hyökkääjällä mahdollisia apureita.

Iskun tekijäksi ei toistaiseksi ole ilmoittautunut kukaan. Sosiaalisessa mediassa Isisin tukijat ovat kuitenkin riemuinneet iskusta ja julistaneet sen olleen kosto Ison-Britannian Syyriassa ja Irakissa tekemistä ilmaiskuista.

2. Pro-ISIS channels are rejoicing at the bloodshed including one that has created a poster to go with the violence. (Thanks @sweattloafer) pic.twitter.com/jSb6xzDgy0

— Rukmini Callimachi (@rcallimachi) March 22, 2017