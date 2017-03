Lontoon hyökkääjä oli britti, jota MI5 oli tutkinut aiemmin

Lontoossa eilen terrori-iskun tehnyt mies oli britti, jota maan tiedustelupalvelu MI5 oli tutkinut muutama vuosi sitten väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyen. Pääministeri Theresa May sanoi juuri pitämässään puheessa parlamentille, että mies ei liittynyt nykyiseen tiedustelutoimintaan.

Britanniassa syntynyt mies toimi yksin, eikä Mayn mukaan ole mitään syytä uskoa, että nyt olisi tulossa muita iskuja. Hänen henkilöllisyytensä kerrotaan julkisuuteen Mayn mukaan, kun tutkinta sen sallii.

Suspected #Westminster attacker British-born and had once been investigated by MI5 over extremism fears - UK PM Mayhttps://t.co/VFlC1CtTqp pic.twitter.com/aNbVhgiNLT

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23. maaliskuuta 2017