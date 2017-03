Lontoon hyökkääjä oli islamiin kääntynyt Khalid Masood, 52 – uhriluku nousi taas

Lontoon keskiviikon terrori-iskun tekijä oli 52-vuotias Britanniassa syntynyt Khalid Masood, joka lehtitietojen mukaan olisi kääntynyt, ei syntynyt islaminuskoon. BBC:n mukaan tapauksen johdosta on tehty kaksi uutta, merkittävää pidätystä ja poliisin hoteissa on tällä hetkellä yhteensä yhdeksän ihmistä.

Poliisi on vahvistanut, että on erittäin todennäköistä, ettei Masood ollut miehen syntymänimi ja että hän oli käyttänyt useita henkilöllisyyksiä.

London attack latest:

- 2 more 'significant arrests'

- 9 in custody

- 75-year-old victim named as Leslie Rhodeshttps://t.co/48RDSM7Am3 pic.twitter.com/CEvQZIsOCy

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 24. maaliskuuta 2017