Suomalaisarvio: ”Epäonnistuminen Obamacaren purkamisessa iso takaisku Trumpille”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ajaman terveydenhuoltouudistuksen kaatumista pidetään ”isona takaiskuna”.

–Epäonnistuminen Obamacaren purkamisessa iso takaisku Trumpille, muttei tarkoita etteivätkö veroalet voisi edetä, Nordean päästrategi Lippo Suominen arvioi Twitterissä.

Epäonnistuminen Obamacaren purkamisessa iso takaisku Trumpille, muttei tarkoita etteikö veroalet voisi edetä https://t.co/3ZVaht0gqW — Lippo Suominen (@LippoSuominen) March 24, 2017

Terveydenhuoltouudistusta vastusti edustajain huoneessa 33 republikaaniedustajaa. Trumpin edustama republikaanipuolue olisi tarvinut 215 ääntä edustajainhuoneessa saadakseen terveydenhoitolain uudistuksen etenemään. Puolueella on edustajainhuoneessa 237 paikkaa 435 paikasta.

–Obamacaren kaataminen oli suurin republikaaneja yhdistävä tekijä. Jos sitä ei saatu tehtyä, mistä tämä porukka voi olla samaa mieltä, Nordean Jan Von Gerich ihmettelee omassa tviitissään.

Obamacaren kaataminen oli suurin republikaaneja yhdistävä tekijä. Jos sitä ei saatu tehtyä, mistä tämä porukka voi olla samaa mieltä. — Jan von Gerich (@JanVonGerich) March 24, 2017

Trump langetti syyn terveydenhuoltouudistuksensa kaatumisesta pelkästään demokraattien kontolle, eikä suostunut kritisoimaan hanketta vastustaneita republikaaneja.

–Olimme hyvin lähellä, noin 10–15 äänen päässä, mutta voittaminen on hyvin vaikeaa, kun demokraattien joukosta ei ollut saatavilla yhtään ääntä, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan myöhään perjantaina CNN:n mukaan.

–Olen puolentoista viime vuoden ajan sanonut, että poliittisesti parasta mitä me voimme tehdä on antaa Obamacaren räjähtää käsiin. Se on jo räjähtämässä käsiin, hän jatkoi.

Trump kertoi tiedotustilaisuudessaan, että seuraavaksi agendalla ovat veronalennukset.