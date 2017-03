Poliisi Ohion yökerhoammuskelusta: ”Kauhistuttava tilanne, kaoottinen rikospaikka”

Ainakin yksi ihminen on kuollut yökerhoammuskelussa Yhdysvalloissa Ohion osavaltiossa. Lisäksi useilla on hengenvaarallisia vammoja. Loukkaantuneita on tämän hetken tietojen mukaan 14.

–Olemme keskellä kauhistuttavaa tilannetta. Kyseessä on kaoottinen rikospaikka, Cincinnatin kaupungin apulaispoliisipäällikkö Paul Neudigate kommentoi CNN:lle.

Ketään ei toistaiseksi ole otettu kiinni teosta epäiltynä. Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei ole syytä olettaa, että kyseessä olisi terrori-isku.