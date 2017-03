Moskovan jättimielenosoitukset: ”Suomen poliittisen johdon tulisi ilmaista tukensa”

Satoja mielenosoittajia on pidätetty Moskovassa korruption vastaisessa mielenosoituksessa. Mielenosoituksia on järjestetty eri puolilla Venäjää sunnuntaina ja niitä kuvaillaan suurimmiksi sitten vuosien 2011 ja 2012 Kremlin vastaisten mielenilmausten jälkeen. BBC:n mukaan mielenosoituksiin on osallistunut jopa 8 000 ihmistä Moskovassa. Muiden uutistoimistojen mukaan osallistujia on ollut esimerkiksi Pietarissa 4 000 ja Novosibirskissä 2 000. Mielenosoituksia on järjestetty myös Valko-Venäjällä.

–Tämän tason mielenosoituksia koko maassa ei ole nähty aikoihin. On ollut yksittäisiä mielenilmauksia Moskovassa ja Pietarissa, mutta tämä on epätavallista, Ruotsin Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-ohjelman johtaja Martin Kragh kommentoi Svenska Dagsbladetille.

Kragh kommentoi myös julkisuuteen Moskovasta levinneitä kuvia ja kuvailee poliisin toimia poikkeuksellisiksi.

–Poliisin läsnäolo on valtavan voimakas ja Moskovan pääkadut ovat lähes suljettuja ja mellakkavarusteisiin pukeutuneet poliisit ovat lähes linnoittautuneet.

Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen arvioi OMON-joukkojen käyttäneen väkivaltaa ”surutta”.

Puheenvuoron blogissaan. –Sisäasianministeriön OMON-joukot käyttivät surutta väkivaltaa ja eivätkä erotelleet sivustakatsojia tai aktivisteja, hän kertoo

–Se, mikä erotti nämä edellisistä mielenosoituksista, oli se, että opiskelijat eivät säikkyneet pamputusta. Mielenosoittajat olivat itsevarmoja, Luukkanen jatkaa.

Poliisi pidätti iltapäivällä Moskovassa myös tunnetun oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyn, joka on syyttänyt korruptiosta erityisesti pääministeri Dmitri Medvedeviä.

Navalny on kertonut aikovansa ehdolle Venäjällä ensi vuonna pidettävissä presidentinvaaleissa. Medvedevin esikunta onkin Reutersin mukaan kommentoinut mielenosoituksia vain toteamalla, että kyseessä on yritys vahvistaa Navalnyn asemia ennen vaaleja.

Entinen diplomaatti Alpo Rusi totesi sunnuntaina Twitterissä, että Suomen poliittisen johdon tulisi ilmaista tukensa mielenosoittajille.

Political leaders in #Finland should should express sympathy to anti-corruption protesters in Russia and Belarus for the freedom of speech. — Alpo Rusi (@RusiAlpo) March 26, 2017

Tilanteen pelätään myös kiristyvän erityisesti Moskovassa. Washington Postin mukaan poliisin edustaja Aleksander Gorovoi on ilmoittanut, etteivät viranomaiset kanna vastuuta ”minkäänlaisista negatiivisista seurauksista”.

–Tämä voi tarkoittaa sitä, että jos hallitusta puolustavat aktivistit sekaantuvat mielenosoituksiin, poliisit katsovat sivusta, amerikkalaislehti tulkitsee

Arto Luukkanen arvio, että jatko riippuu siitä, miten pidätyksiin reagoidaan.

–Se, onko edessä uusi suurempien mielenosoitusten aalto riippuu siitä, miten nuoriso vastaa näihin pidätyksiin. Toisaalta paljon riippuu siitä miten esimerkiksi eläkeläiset ja tavalliset ihmiset osallistuvat niihin tulevaisuudessa. Kysymys on myös organisoimisesta.