Väite Trumpin ”törkeästä” jättilaskusta Merkelille – Valkoinen talo joutui kiistämään

Mediaraporttien mukaan Yhdysvaltain presidentti olisi ojentanut Saksan liittokansleri Angela Merkelille yli 300 miljardin euron laskun Nato-puolustuksesta kaksikon tapaamisessa. The Sunday Timesin väite on saanut siinä määrin huomiota, että Valkoinen talo on joutunut kiistämään sen.

Lehden mukaan lasku olisi ollut kuittaus siitä, että Saksa ei ole täyttänyt puolustusliitto Naton vaatimusta jäsenmaiden puolustuspanostuksista. Väitetty lasku olisi ilmeisesti vastannut Trumpin hallinnon laskelmaa Saksan ”velasta” Natolle. Nimetön saksalaisvirkamies puhui The Sunday Timesin mukaan muun muassa siitä, kuinka Merkel otti ”törkeän” provokaation vastaan rauhallisesti, kertoo Saksan yleisradioyhtiöön kuuluva Deutsche Welle.

DW:n mukaan Valkoisen talon tiedottaja Michael Short on nyt kiistänyt väitteet Nato-laskusta valheellisina. Kiistämisestä kertoo myös amerikkalaiskanava CNBC.

Donald Trump on pitkään väittänyt, että eurooppalaiset Nato-maat ovat puolustusliiton vapaamatkustajia, jotka nojaavat liikaa Yhdysvaltain apuun. Merkel-tapaamisen alla hän ilmoitti Twitterissä, että ”Saksa on Natolle velkaa valtavia summia”. Hänelle muistutettiin Saksasta, että Natolla ei ole tällaista velkatiliä.

