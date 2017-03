Donald Trumpin tv-suositus hämmentää – Valkoinen talo: ”Hän ei tarkoittanut sillä mitään”

Epäonnistuminen sairausvakuutuslain eli niin sanotun Obamacaren kaatamisessa on käynnistänyt mittavan jälkiselvittelyn Yhdysvaltain republikaanipuolueessa. Sunnuntaina puolueen sisällä aiheutti ihmetystä presidentti Donald Trumpin tv-suositus.

Trump kehotti Twitter-seuraajiaan katsomaan Fox-kanavan Jeanine Pirron ohjelmaa lauantai-iltana. Pirro aloitti ohjelmansa kuusiminuuttisella vetoomuksella kongressin edustajainhuoneen puhemiehen Paul Ryanin eron puolesta. Politico-lehti kertoo, että tämä käynnisti Washingtonissa välittömän kuiskuttelun Trumpin ja republikaanikumppani Ryanin välirikosta.

Valkoinen talo vakuuttaa, että Trumpin ja Ryanin välit ovat hyvät ja että Trump ei yllyttänyt Ryania eroamaan.

– Hän on [Pirron] ohjelman fani, yksinkertaisesti, Valkoisen talon lehdistösihteeri Sean Spicer sanoo.

– Hän ei tarkoittanut sillä mitään.

Trumpia lähellä olevat republikaanit toteavat, että presidentti on arvostanut Ryanin työtä. Silti osa heistäkin on ihmeissään.

– En ole koskaan kuullut hänen syyttävän Paul Ryania. En ole varma, mistä eilisessä oli kyse, sanoi Trumpin budjettijohtaja Mick Mulvaney NBC:llä Politicon mukaan.

Alla näkyy Trumpin Twitter-viesti ja sen herättämää hämmentynyttä keskustelua: halusiko Trump ihmisten näkevän nimenomaan vaatimuksen Ryanin erosta? Lisäksi nähtävillä Jeanine Pirron kuuden minuutin vetoomus. Juttu jatkuu tviittien alla.

@realDonaldTrump Can we just be clear - you wanted people to see this part of her show? https://t.co/0sdqfLhNXx

"Paul Ryan needs to step down as speaker of the house.The reason? He failed to deliver the votes on his healthcare bill." #openingstatement pic.twitter.com/75WbI4mcYX

— Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) March 26, 2017