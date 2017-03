Huomio Venäjän nuorista: ”Putin on vanha – keinot loppuvat kesken”

Presidentti Vladimir Putinin Venäjä ei onnistu tavoittamaan nuoria, pohtii Puheenvuoron blogissaan Venäjää seuraava toimittaja, entinen kirjeenvaihtaja Jarmo Koponen. Tämän osoittavat Koposen mukaan myös viime viikonlopun mielenosoitukset ja niitä seuranneet pidätykset Venäjällä.

Mielenosoituksiin otti osaa ennen kaikkea nuoria ja alaikäisiä venäläisiä.

Vaikka Putinin arvioidaan jatkavan Venäjän johdossa aina vuoteen 2024 saakka, kysytään Venäjällä jo Koposen mukaan oikeutetusti ”entä sitten?”.

– Presidentti on vanha eivätkä hänen lakeijansa tiedä, miten nuoriso tavoitetaan. Keinot loppuvat yksinkertaisesti kesken, jos pitäydytään vanhoissa tavoissa. Televisio on tehokas ase, mutta Venäjällä on kasvanut kokonainen sukupolvi ihmisiä, joihin televisio ei vaikuta millään lailla, Koponen toteaa.

Mielenosoitukset saivatkin kimmokkeen korruptiota vastaan taistelevan oppositiohahmo Aleksei Navalnyin julkaisemasta videosta, missä hän syyttää pääministeri Dmitri Medvedevin keränneen jättiomaisuutensa korruption ja tekaistujen hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Video on ollut suosittu sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa sitä on Koposen mukaan katsottu jo noin 14 miljoonaa kertaa.

Koponen pohtii myös, että Z-sukupolven venäläisnuorilta puuttuu myös kokemukset Neuvosto-Venäjästä. Nuoret haastavat myös avoimesti koulujen Putinia myötäilevän propagandan kuten eräskin luokkahuoneessa kuvattu ja nettiin levitetty video osoittaa, arvioi Koponen.

– Heiltä (nuorilta) puuttuu neuvostogeeni eikä 1990-luvun vuosista muistuttamisestakaan ole apua vastapropagandassa, hän toteaa.