Sipilä Brexit-ilmoituksesta: ”Ikävä päivä – Kaksi asiaa korostuu”

Britannian pääministeri Theresa May jätti eroilmoituksen Euroopan parlamentille tänään. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on Brexitin toteutumisesta apeissaan.

– Tietenkin se on ikävä päivä, kun se toteutuu, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.) Brexitistä Uudelle Suomelle.

Tarkoituksena on, että Britannian ero toteutuisi kahdessa vuodessa. Sipilän mukaan tulevat askelmerkit ovat nyt selvät.

– Kuukauden päästä on Eurooppa-neuvoston kokous, jossa lähdetään Euroopan unionin neuvottelutavoitteita linjaamaan ja käydään täällä kotimaassa se prosessi ennen sitä.

– Kaksi asiaa korostuu: Britanniassa asuvat EU-kansalaiset ja britit muissa EU-maissa – siihen täytyy löytää nopeasti ratkaisu – ja toinen iso asia on tämä rahoituskysymys. Miten tulkitaan sitä Britannian sitoutumista 2020 vuoteen ulottuvaan rahoituskehyskauteen. EU:n lähtökohta on, että se on siihen asti voimassa.