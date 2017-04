Venäjällä uusia mielenosoituksia - ristiriitaista tietoa pidätyksistä

Moskovassa on järjestetty sunnuntaina uusi oppositionmielenosoitus. Joidenkin tietojen mukaan mielenosoituksessa on pidätetty yli 40 ihmistä. Moskovan poliisi kertoo BBC:n mukaan, että pidätettyjä on ”ainakin 29”, mutta BBC:n kirjeenvaihtajan Sarah Rainsfordin mukaan heitä on enemmän.

Mielenosoittajat ovat vaatineet pääministeri Dmitri Medvedin eroa korruptiosyytösten vuoksi.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan oppositio on osoittanut mieltään myös Pietarissa.

Viime viikonloppuna poliisi pidätti satoja mielenosoittajia Moskovassa. Pidätettyjen joukossa oli myös tunnettu oppositiopoliitikko Aleksei Navalny.

