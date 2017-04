Räjähdys Pietarin metrossa – TASS: ainakin 10 kuollut

Pietarin metrossa on tapahtunut räjähdys. Poliisilähteet kertovat uutistoimisto TASS:ille, että ainakin kymmenen ihmistä olisi kuollut ja useita loukkaantunut.

Russia Todayn mukaan räjähdyksen aiheutti kotitekoinen räjähde metrovaunun sisällä.

Ainakin yksi räjähdys sattui Pietarin Heinätorilla, Sennaja Ploštšadin metroasemalla, sekä mahdollisesti toinen läheisellä Teknillisen korkeakoulun (Tehnologitšeski institut) asemalla.

Silminnäkijöiden mukaan tapahtumapaikalla Sennaja Ploštšadin asemalla on paljon savua. Sosiaaliseen mediaan on ladattu paikalta paljon kuva- ja videomateriaalia. Niistä näkee räjähdyksen romuttaman metrovaunun, jonka ovet ja ikkunat ovat särkyneet.

Koko Pietarin metro on suljettu räjähdyksen vuoksi. Lue lisää tästä Uuden Suomen jutusta.

Presidentti Vladimir Putinin mukaan terrorismia pidetään alkutietojen perusteella yhtenä mahdollisena syynä räjähdyksille, valtiollinen Sputnik-uutissivusto kertoo.

Reuters: rescue service source says 10 people killed and at least 20 others injured following a metro station explosion in St Petersburg

