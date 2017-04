Koko Pietarin metro suljettu – myös Moskovassa erikoistoimia

Koko Pietarin metroverkko on suljettu räjähdyksen jäljiltä, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass. Asemat on suljettu ja liikenne pysäytetty.

Jopa kymmenen ihmistä on Tassin mukaan kuollut räjähdyksessä tai räjähdyksissä, joita tapahtui Sennaja Ploštšadin metroasemalla maanantaina. Ainakin yksi räjähdys tapahtui raporttien mukaan metrovaunussa.

Räjähdyspaikalla on Tassin mukaan yli 80 pelastustyöntekijää, joita on tulossa paikalle lisää.

Myös Moskovassa on ryhdytty järjestelyihin Pietarin tapahtumien vuoksi. Tassin mukaan Moskovan metroverkossa on nyt käytössä ylimääräisiä turvatoimia, minkä lisäksi Moskova on valmis lähettämään apua Pietariin.

