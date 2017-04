Juutalainen yhdistys lopetti toimintansa Ruotsissa – SVT: ”Koko ajan uhkausviestejä”

Ruotsin Uumajassa juutalainen yhdistys on lopettanut toimintansa natsistisen uhkailun jälkeen. Asiasta kertoo muun muassa Ruotsin yleisradiokanava SVT.

Yhdistys päätti sunnuntaina ylimääräisessä kokouksessaan lopettaa toimintansa kokonaan ja sanoa irti tilojensa vuokrasopimuksen. Tilojen seiniä oli töhritty hakaristeillä, natsistisilla tarroilla ja viesteillä, joissa luki ”tiedämme missä asutte”.

– Viime aikoina on sattunut monia asioista, joiden vuoksi juutalaiset vanhemmat eivät koe enää, että lasten olisi turvallista olla kouluissa. Meidän lastemme ei pitäisi joutua elämään maailmassa, jossa he joutuvat häpeämään sitä, mitä he ovat, mutta ei meillä voi olla toimintaa, jos ihmiset pelkäävät, sanoo Uumajan juutalaisyhdistyksen tiedottaja Carinne Sjöberg SVT:lle.

– Jopa minun kotonani on käyty, ja saamme koko ajan uhkausviestejä sähköpostiin. Viime viikonloppuna oli tapaus, josta on nyt ilmoitettu poliisille. Olen hyvin surullinen, Sjöberg jatkaa.

Uumaja on noin 80 000 asukkaan, eli hieman Joensuuta suurempi kaupunki Pohjois-Ruotsissa.