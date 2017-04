Kaikki Ruotsin pankkiautomaatit hyytyivät – ”Kaikilla on sama it-toimittaja”

Ruotsissa kaikki maan pankkiautomaatit lakkasivat torstaina toimimasta pariksi tunniksi. Kauppalehti kertoo, että noin kello 14 ilmenneen häiriön syytä selvitetään.

Häiriön uskotaan olleen maanlaajuinen ja koskeneen kaikkia automaattiyhtiöitä. Sekä Bankomat että Kontante myöntävät automaattiensa lakanneen toimimasta. Bankomatin markkinointipäällikkö Johan Nilsson arvioi SVT:lle, että ongelman laajuutta selittää saman it-järjestelmän käyttö.

– Kaikilla [yhtiöillä] on sama it-toimittaja. Voin vahvistaa vain, että meillä on ongelmia, mutta arvioni on, että kaikilla toisillakin on sama ongelma.

SVT kertoo, että automaatit ovat jälleen palanneet toimintaan noin kello 16 mennessä. Samalla on kuitenkin ilmaantunut toimintahäiriöitä ruotsalaisiin verkkopankkeihin.

Lähteet: Kauppalehti, SVT