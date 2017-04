Trump järkytti maailmaa: 59 ohjusta Syyrian tukikohtaan – Venäjä ehti varoittaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt Suomen aikaa yöllä ohjusiskun Syyriaan, kertoo maailman media. Venäjä ehti varoittaa Trumpia sotilaallisista toimista Syyriassa ennen iskua, joka kohdistui Syyrian hallinnon lentotukikohtaan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat on iskenyt sotilaallisesti Syyrian hallintoa vastaan. Päätös on järkyttänyt maailmalla ja käynnistänyt pohdinnat siitä, mitä sen taustalla on ja mihin se johtaa.

59 Tomahawk-risteilyohjusta laukaistiin lentotukikohtaan, josta käsin lähteiden mukaan tehtiin kemiallinen isku. Se sijaitsee lähellä Homsin kauopunkia. Syyrian hallintoa on syytetty kemiallisesta iskusta, joka niin ikään herätti tällä viikolla voimakkaita ja järkyttyneitä reaktioita maailmalla. Syyria on mukana sopimuksessa, joka kieltää kemialliset iskut.

Venäjä on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin merkittävä liittolainen ja Venäjällä on joukkoja Syyriassa. Yhdysvallat sanoi muutama tunti iskun jälkeen, että kyseessä oli kertaluonteinen isku, jota ei ole tarkoitus laajentaa.

Tietojen mukaan isku tehtiin sillä välin, kun Trump istui illallisella vierailulla olevan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Floridassa. Vierailua oli muutenkin povattu vaikeaksi. Nyt iskun odotetaan nousevan aiheeksi vierailun aikana. Kiina ja Yhdysvallat ovat olleet erimielisiä muun muassa kauppapolitiikasta ja Pohjois-Koreasta.

Asiantuntijat arvioivat Ylen aamu-tv:ssä, että isku oli näpäytys Venäjälle ja muistutti Yhdysvaltain toimivan maailman poliisina. Lisäksi kerrottiin, että Yhdysvalloissa reaktiot iskuun ovat olleet pääosin positiivisia. Hillary Clinton kehotti Yhdysvaltoja iskemään Syyrian sotilastukikohtiin juuri, ennen kuin isku tehtiin.