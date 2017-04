Syyriaan voimalla iskenyt Trump aiemmin: ”Älkää hyökätkö Syyriaan tai hyvin pahoja asioita tapahtuu!”

Muutama vuosi sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati kovin sanankääntein silloista presidenttia Barack Obamaa olemaan iskemättä Syyriaan. Viime yönä Trump itse määräsi voimakkaan ohjusiskun Syyrian hallituksen sotilastukikohtaan.

Al Jazeera on kaivanut esiin Trumpin vanhat tviitit aiheesta. Trump vaati useammassa tviitissä Obamaa pidättäytymästä hyökkäämään Syyriaan, mihin ratkaisuun Obama lopulta päätyikin.

–Sanon, että pysykää poissa Syyriasta, Trump tviittasi vuonna 2013.

–Uudelleen hyvin tyhmälle johtajallemme, älkää hyökätkö Syyriaan. Jos sen teette, monia hyvin pahoja asioita tapahtuu ja siitä taistelusta Yhdysvallat ei saa mitään!

–Jos Obama hyökkää Syyriaan ja viattomia siviilejä loukkaantuu ja kuolee, hän ja Yhdysvallat näyttää todella pahalta!

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013