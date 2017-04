”USA:n laajamittainen puuttuminen riskaabelia – Venäjä hallitsee Syyrian ilmatilaa”

Yhdysvaltain ohjusisku syyrialais-venäläiseen lentotukikohtaan oli varoitus, eikä iskuja ole tarkoitus jatkaa, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Uudelle Suomelle.

Näkemystään Juusola perustelee kahdella seikalla: ensiksi Trump on vaaleista lähtien toistanut, ettei hän aio puuttua Syyrian konfliktiin. Juusola sanoo, että jos Trump jossakin on ollut johdonmukainen, niin siinä, ettei hän aio puuttua Syyrian tilanteeseen.

Yhdysvaltain presidentti tekikin selväksi, että juuri Bashar al-Assadin armeijan tekemä kemiallinen isku Khan Sheikhouhun muutti hänen mieltään. Juusola arvioi, ettei Trump muuttanut linjaansa kokonaan, ja ohjusisku on Yhdysvaltain retoriikassa kytketty tiukasti yhteen kemiallisten aseiden käyttöön.

– Tiedämme lisäksi yhdysvaltalaislähteistä, että sekä venäläisiä että syyrialaisia olisi tästä varoitettu etukäteen. Se viittaa siihen, että tarkoitus ei ole eskaloida tätä tilannetta, Juusola arvioi.

– Sitten täytyy muistaa, että Venäjä käytännössä hallitsee Syyrian ilmatilaa. Laajamittainen puuttuminen Yhdysvaltain puolelta olisi aika riskaabelia, hän jatkaa.

Yhdysvallat iski ohjuksin juuri siihen venäläis-syyrialaiseen lentotukikohtaan, mistä kemiallinen isku tehtiin. Juusolan mukaan venäläisten on täytynyt olla tietoisia kemiallisen iskun suunnittelusta ja tekemisestä. Hän ei halua kuitenkaan arvioida, miten korkealle hierarkiassa tieto on kulkenut.

Venäläisten tukeen presidentti al-Assadille kemiallisten aseiden käyttö ei ole vaikuttanut. Juusola arvioi, että iskulla Khan Sheikhouhun al-Assad kokeili kepillä jäätä ja tunnusteli Yhdysvaltain pidättyväistä Syyria-linjaa.

– Luultavasti se oli sellainen. Kun kerran on ollut liikkumavaraa ja kun kerran Yhdysvallat on tehnyt selväksi sen, ettei se aio puuttua Syyrian tilanteeseen, niin tämä oli kokeilu al-Assadilta, onko liikkumavaraa näin paljon. Sille on ollut myös sotilaallisia syitä saada sissejä ulos piiloistaan. Tässä kokeiltiin, että kun kemiallisten aseiden käyttö oli sotilaallisesti järkevää, niin miten kansainvälinen yhteisö ja erityisesti Yhdysvallat siihen reagoi.

Diplomaattiseen ratkaisuun Juusola suhtautuu skeptisesti, koska hänen mukaansa mikä tahansa neuvotteluratkaisu olisi al-Assadille huonompi kuin nykytilanne.

Vuodesta 2011 jatkunut Syyrian sisällissota on aiheuttanut laajaa pakolaisuutta. Juusola huomauttaa, että syyrialaisia pakolaisia on liikkeellä muissa maissa 4–5 miljoonaa, joista valtaosa Turkissa ja Libanonissa. Sisäisiä pakolaisia Syyriassa on lisäksi 4–5 miljoonaa ihmistä.

– Joillekin alueille on palannut ihmisiä, lähinnä Aleppon seudulle. Konflikti ei ole tällä hetkellä väkivallan suhteen pahimmillaan, mutta sota ei myöskään ole loppumassa lyhyellä tähtäimellä. Suurelta osin pakolaisten tilanne on yhtä huono kuin ennenkin. Nyt tulee kuuma kesä, joka varmasti voi tarkoittaa epidemioita. Kesä on myös aika, jolloin pakolaisten määrä kasvaa, koska ilmaston ja merellä liikkumisen kannalta se on otollisempaa aikaa, Juusola sanoo.

