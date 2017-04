USA:n ohjusisku – EU: ”Merkki tarvittavasta päättäväisyyttä”

Euroopan unioni tukee Yhdysvaltoja, kun se suoritti ohjusiskun syyrialais-venäläiseen lentotukikohtaan viime yönä.

Iskulla Yhdysvallat vastasi Syyrian presidentti Bashar al-Assad armeijan tiistaina tekemään kaasuiskuun Idlibin maakunnassa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kehuu Yhdysvaltoja päättäväisyydestä puuttua ”barbaariseen kemialliseen iskuun”. Samalla Tusk ilmaisee EU:n tuen Yhdysvalloille Syyrian konfliktin lopettamiseksi.

US strikes show needed resolve against barbaric chemical attacks. EU will work with the US to end brutality in Syria.

— Donald Tusk (@eucopresident) April 7, 2017