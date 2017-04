Suomalaisasiantuntija Tomahawk-iskusta: ”Tehtiin Kiinan silmien alla – muistutus Pohjois-Koreasta”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi ohjusiskun syyrialais-venäläiseen lentotukikohtaan samalla kun hän isännöi Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailua.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola huomauttaa Twitterissä, että tämä on samalla muistutus Kiinalle siitä, mihin Yhdysvallat halutessaan pystyy Pohjois-Koreassa.

Tärkeää huomata: Kiinan presidentin silmien alla tehty isku Venäjän suojelemaan Syyrian on myös muistutus ISAn toimintakyvystä P-Koreassa. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) April 7, 2017

Aiemmin sunnuntaina Trump kertoi Financial Timesin haastattelussa, että Yhdysvallat on valmis poistamaan Pohjois-Korean ydinuhan tarvittaessa yksinkin. Pohjois-Korea on jatkanut ohjuskokeitaan ja viimeksi se laukaisi ohjuksen kohti Japania.

Kiina on Pohjois-Korean läheisin liittolainen ja siksi Yhdysvallat on toivonut Kiinan painostavan Pohjois-Koreaa lopettamaan ydinohjelmansa.