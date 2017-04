Ruotsin poliisi näytti kuvan: Tätä miestä etsitään nyt Tukholmassa

Ruotsin poliisi toivoo nyt yleisöltä tietoja miehestä, josta virkavalta julkaisi perjantai-iltana kaksi kuvaa. Kuvissa esiintyvän miehen epäillään liittyvän Tukholman rekkaiskuun.

Perjantaina iltapäivällä kuorma-auto ajoi Tukholman keskustassa Drottninggatanilla väkijoukkoon ja rysähti sitten Åhlensin tavarataloon. Ainakin kolmen kerrotaan kuolleen ja kahdeksan loukkaantuneen.

– Haluaisimme saada yhteyden tähän henkilöön, sanoi Ruotsin poliisin operatiivinen johtaja Mats Löfving tiedotustilaisuudessa näyttäen etsityn miehen kuvaa.

– Haluamme, että tämä mies tai muut, jotka hänet tunnistavat, ottaisivat yhteyttä poliisiin, hän jatkaa.

Ruotsin poliisi ei ole vielä varma, oliko Tukholman rekkaiskussa kyse yksittäisestä teosta. Löfving sanoo, ettei isku tullut valitettavasti yllätyksenä viitaten eurooppalaisiin terrori-iskuihin.

Phone lines in Stockholm may be overloaded at times. Use social media. Do not spread unfounded rumours.

