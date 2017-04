Suuretsintä käynnissä Tukholmassa: ”Olemme löytäneet autosta sellaista, joka ei kuulu sinne”

Ruotsin poliisi on toistaiseksi vaitonainen perjantaina Tukholmassa tapahtuneen iskun yksityiskohdista. Yksi mies on pidätettynä ja parhaillaan on käynnissä Åhléns-tavarataloon syöksyneen kuorma-auton tekninen tutkinta. Poliisin mukaan tekijöitä on saattanut olla enemmän kuin yksi.

–Emme voi sulkea pois sitä, että hyökkääjiä oli useampia kuin yksi, joka on otettu kiinni. Epäilyt hänen syyllisyydestään ovat vahvistuneet tutkinnan aikana, Ruotsin poliisijohtaja Dan Eliasson kommentoi tiedotustilaisuudessa lauantaina.

–Emme voi tässä vaiheessa kommentoida, onko muita henkilöitä ollut kiinniotettuina. Emme voi edelleenkään sulkea pois, että tekijöitä on ollut useampia, hän jatkoi.

Poliisikomentaja Jonas Gysingin mukaan Tukholman alueella on edelleen käynnissä erittäin laajat etsinnät.

–Tutkimme kiinnostavia jälkiä ja vihjeitä sekä tarkistamme ihmisiä. Kokoamme palapeliä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi aikaisemmin lauantaina, että iskussa käytetystä kuorma-autosta on löydetty räjähteitä. Dan Eliasson ei suoraan ottanut kantaa asiaan.

Lue lisää: Tukholman poliisi: Kuorma-autosta löytyi räjähdysaineita

–Olemme löytäneet autosta sellaista, joka ei kuulu sinne. Tekninen tutkinta on käynnissä. Löytö tehtiin kuljettajan istuimelta, mutta emme tässä vaiheessa ota kantaa siihen, oliko kyseessä esimerkiksi pommi, tekninen tutkinta on käynnissä, hän totesi.

Eliassonin mukaan autosta löydettiin ”mahdollisesti syttyvä esine”, mutta hän ei vahvistanut, että kyseessä olisi ollut räjähdysaine.

–Sen toteaminen vaatii vielä lisää tutkimuksia.

Ruotsin poliisi pidätti aamuyöllä kello 01.15 Ruotsin aikaa miehen, jota epäillään terroristisista murhista todennäköisin syin.

–Tiedämme, että hän 39-vuotias ja kotoisin Uzbekistanista. Muutoin emme halua kommentoida hänen taustaansa tässä vaiheessa, Eliasson sanoi.

Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon johtaja Anders Thornberg kertoi, että mies oli ennestään Säpon tiedossa.

–Meillä on viime vuodelta yksittäisiä tietoja pidätetystä, mutta hän ei ole ollut Säpon tutkinnan kohteensa hiljattain. Nyt olemme keskittyneet uusien iskujen ehkäisemiseen ja mahdollisten kanssarikollisten löytämiseen, Thornberg tyytyi kommentoimaan.

Poliisi on myös lauantaina kehottanut ihmisiä välttämään liikkumista Tukholman keskustassa. Iskupaikka ja sen lähistö on edelleen eristettynä.

–Näihin ohjeisiin on syytä suhtautua vakavasti, Dan Eliasson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Iskun uhreja on tähän mennessä neljä. Poliisi ei ole saanut vahvistettua kaikkien henkilöllisyyttä.

