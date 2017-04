Loppuiko Kiinan tuki Pohjois-Korealle? Käännyttää hiiltä takaisin – ostaa nyt USA:sta

Kiina on määrännyt maan yrityksiä palauttamaan kaikki pohjoiskorealaiset hiililähetykset takaisin Pohjois-Koreaan, kertovat useat uutislähteet. Hiili on yksi Pohjois-Korean merkittävimmistä vientituotteista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt Kiinalta, Pohjois-Korean läheisimmältä liittolaiselta, apua painostuskeinojen lisäämiseksi, jotta Pohjois-Korea lopettaisi ydin- ja ohjuskokeet.

Reutersin lähteiden mukaan Kiinan satamissa olisi tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa tonnia pohjoiskorealaista hiiltä. Kaksitoista hiilellä lastattua rahtialusta olisi palaamassa Kiinasta Pohjois-Koreaan. Samaan aikaan Kiina on kasvattanut yhdysvaltalaisen hiilen ostoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi eilen, ”selittäneensä Kiinan presidentille, että maa saa paremman kauppasopimuksen Yhdysvaltain kanssa, jos se auttaa ratkaisemaan pohjoiskorealaisen ongelman”.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017