Satelliittikuvat paljastavat – Analyytikot: Pohjois-Korean uusi ydinkoe ”viritetty ja valmis”

Pohjois-Korea valmistautuu uuteen ydinkokeeseen, varoittaa Pohjois-Koreaa seuraava 38 North-sivusto. 38 North on yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopistoon kuuluvan kansainvälisten suhteiden laitoksen Korea-instituutin verkkosivusto.

Siviilisatelliitin keskiviikkona ottamien kuvien perusteella Joseph Bermudez ja Jack Liu päättelevät, että Pohjois-Korea on valmis seuraavaan ydinkokeeseen Punggye-rin tukikohdassa. Bermudez ja Liu kirjoittavat, että tukikohta on ”viritetty ja valmiina” seuraavaa koetta varten. Satelliittikuvat löytyvät täältä (38North.org).

– Viimeisen kuuden viikon aikana havaittu toiminta viittaa kokeen viimevalmisteluihin, Bermudez sanoo CNN:lle.

CNN huomauttaa, että Bermudez ja Liu ennustivat oikein Pohjois-Korean viimeksi tekemän ydinkokeen.

– Me tarkastelemme muutoksia kuva kuvalta. Otamme tuoreen kuvan esiin ja katsomme kuukausien takaisia kuvia ja vertaamme niitä siihen, mitä nyt on tapahtumassa, Bermudez kertoo analyytikkojen menetelmistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että maa on valmis iskemään tarvittaessa vaikka yksin Pohjois-Koreaan maan ydinohjelman lopettamiseksi. Yhdysvallat käännytti aiemmin tällä viikolla Australiaan matkalla olleen lentotukialus USS Carl Vinsonin saattueineen kohti Korean niemimaata. National Review'n mukaan laivueen on määrä saapua Etelä-Korean Souliin sunnuntaina.

Trump on taivutellut Pohjois-Korean läheisintä liittolaista Kiinaa tuekseen. Trump ilmoitti eilen käyneensä jälleen ”erittäin hyvän puhelinkeskustelun” presidentti Xi Jinpingin kanssa. Kiina on jo kieltänyt maan yrityksiä käyttämästä pohjoiskorealaista tuotua hiiltä.

Had a very good call last night with the President of China concerning the menace of North Korea.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017