”Suuri kysymys on, mitä Donald Trump aikoo tehdä” - Pohjois-Korealta vakava varoitus

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kakkosmiehenä tunnettu Choe Ryong-hae on BBC:n mukaan varoittanut Yhdysvaltoja erittäin suorasanaisesti.

–Olemme valmiit iskemään takaisin ydinaseilla. Olemme valmiit vastaamaan täysimittaiseen sotaan täysimittaisella sodalla,hän ilmoitti ennen suurta sotilasparaatia, joka pidetään Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa maan entisen johtajan Kim Il-sungin 105-vuotispäivän kunniaksi.

Pohjois-Korean pelätään tekevän tänään lauantaina uuden ydinkokeen. Amerikkalainen uutiskanava NBC on kertonut, että Yhdysvallat on valmis tekemään ennaltaehkäisevän iskun Pohjois-Koreaan, jos ydinkoeaikeet varmistuvat.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, tunnettu ulkopolitiikan kommentaattori Carl Bildt sanoo, että suurin kysymys juuri nyt on juuri se, mitä Yhdysvallat aikoo tehdä.

–Uusi pohjoiskorealainen ydinkoe, jonka valmisteluista on selviä merkkejä, johtaisi lähes varmasti koviin pakotteisiin Kiinan suunnalta. Suuri kysymys kuitenkin on, mitä presidentti Donald Trump aikoo tehdä, Bildt kirjoittaa blogissaan.

Bildtin mukaan Trumpin retoriikka on ollut kovaa ja hän on saanut paljon julkisuutta siirtämällä amerikkalaisia joukkoja alueelle.

–Tästä huolimatta Trumpin vaihtoehdot ovat rajalliset, Bildt kommentoi.

Washingtonilaisen Pentagonille ja Valkoiselle talolle tietoa tuottavan ajatuspaja CSIS:n (Center for Strategic and International Stiudies)Kiina-asiantuntija Bonnie Glaser arvioi, että ilmassa on merkkejä siitä, että Kiina olisi ottamassa Yhdysvaltoja suuremman roolin Pohjois-Korean painostamisessa.

–Trump on antamassa kiinalaisille tilaisuuden koventaa painostusta, hän arvioi Financial Timesin haastattelussa.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi varoitti perjantaina mahdollisesta konfliktista Korean niemimaalla.

–Konflikti voi puhjeta millä hetkellä hyvänsä. Jos sota syttyy, tuloksena on tilanne, jossa kaikki häviävät, eikä voittajia ole, Yi sanoi.

Myös Venäjä ilmaisi perjantaina huolensa Korean niemimaan tilanteen kiristymisestä.

–Moskova on vakavasti huolissaan jännitteiden lisääntymisestä Korean niemimaalla. Vetoamme kaikkiin maihin, etteivät ne tekisi mitään, joka voidaan tulkita provokaatioksi, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

