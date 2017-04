Etelä-Korea ärähti heti ohjuskokeen jälkeen: ”Uhka koko maailmalle”

Pohjois-Korea teki varhain sunnuntaina pelätyn ohjuskokeensa, joka kuitenkin epäonnistui.

–Ohjus räjähti lähes välittömästi laukaisun jälkeen, Yhdysvaltojen merivoimien Tyynenmeren alueen komentokeskuksen komentaja Davw Benham kommentoi muun muassa BBC:n mukaan.

Etelä-Korea kommentoi koetta heti kovin sanoin.

–Pohjois-Korean toiminta on uhka koko maailmalle. Meidän täytyy jälleen kerran varoittaa, että jos tämä kaikki johtaa strategiseen provokaatioon tai kokeeseen ydinaseella tai mannertenvälisillä ohjuksilla, Pohjois-Korea tulee kohtaamaan toimia, joita sen on vaikea kestää, Etelä-Korean ulkoministeriö sanoi lausunnossaan uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Yhdysvallat on vastannut maltillisesti eikä presidentti Donald Trump ole kommentoinut tapahtunutta lainkaan.

–Presidentti ja hänen sotilaalliset neuvonantajansa ovat tietoisia Pohjois-Korean epäonnistuneesta ohjuskokeesta. Presidentillä ei ole muuta kommentoitavaa, Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis sanoi CNN:lle.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vierailee tänään Etelä-Koreassa.

Pohjois-Korea esitellyt sotilaallista voimaansa lauantaina jättiparaatissa, joka pidettiin maan entisen johtajan Kim Il-Sungin kunniaksi. Paraatissa nähtiin muun muassa sukellusveneestä laukaistavia ballistisia ohjuksia.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea esitteli paraatissa myös kaksi uudentyyppistä mannertenvälistä ohjusta, mutta on vielä epäselvää, onko näitä ohjustyyppejä testattu.

Tilanne Korean niemimaalla kiristyi tällä viikolla. Kiina varoitti perjantaina jopa sodan mahdollisuudesta. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kakkosmiehenä tunnettu Choe Ryong-hae puolestaan varoitti lauantaina Yhdysvaltoja ja sanoi maansa olevan valmis iskemään ydinaseilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että maa on valmis iskemään tarvittaessa vaikka yksin Pohjois-Koreaan maan ydinohjelman lopettamiseksi. Yhdysvallat käännytti aiemmin tällä viikolla Australiaan matkalla olleen lentotukialus USS Carl Vinsonin saattueineen kohti Korean niemimaata. Laivueen on määrä saapua Etelä-Korean Souliin sunnuntaina.

