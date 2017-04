Arvailu Vladimir Putinin aikeista Valko-Venäjällä jatkuu: ”Kansainvälinen tilanne luo suojaavan sumuverhon”

Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka arvioi, että pian Valko-Venäjällä ”alkaa tapahtua”. Hän nostaa esiin Montenegron tuoreen Nato-jäsenyyden ja sanoo, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin voi ”jättää asiaa tähän”.

–Presidentti Donald Trump omisti hetken aikaa pikkuasioista kaikkein pienimmälle. Hän vahvisti Yhdysvaltain hyväksynnän Montenegron Nato-jäsenyydelle. Valkoisen talon virkamiestaso avasi tämän pikkujutun laajan merkityksen. Se totesi, että Naton ovi on taas auki kaikille, jotka haluavat liittyä ja täyttävät kriteerit. Juuri tätä presidentti Vladimir Putin olisi kaikkein vähiten tarvinnut juuri nyt. Asia ei voi jäädä tähän, Tarkka kommentoi blogissaan.

–Kun Nato liikahtaa, Venäjä ei voi istua aloillaan. Kansainvälinen tilanne luo Putinin seuraavaa liikettä suojaavan sumuverhon, hän jatkaa.

Hän varoittaa samalla, että tällä kertaa Venäjän odotetaan toimivan huomaamattomasti, toisin kuin Krimillä.

–Jos Venäjä havittelee otteensa tiukentamista Valko-Venäjään, se tuskin tällä kerralla helpottaa kansainvälisten tarkkailijoiden työtä markkeeraamalla etulinjansa sijainnin ympäristöstä poikkeavalla vaateparrella. Jos Valko-Venäjällä tapahtuu jotakin, se ei tule paukahtaen vaan kitisten. Kannattaa seurata tilannetta.

Valko-Venäjän ja Venäjän välit ovat alkuvuonna olleet tulehtuneet. Valko-Venäjä on riippuvainen öljyn tuonnista Venäjältä ja Venäjä on rajoittanut öljytoimituksia. Tämän kuun alussa uutistoimistot kertoivat kuitenkin Putinin ilmoittaneet, että maiden energiayhteistyön on sovittu jatkuvan vuoteen 2020. Venäjä on syyttänyt Valko-Venäjää myös kaasumaksujen viivästymisestä. Tästäkin asiasta päästiin Reutersin mukaan sopuun huhtikuun alussa.

Myös ulkoministeri Timo Soini (ps.) on kertonut olevansa huolissaan Valko-Venäjän tilanteesta.

