Britanniasta yllätysilmoitus – vaalit lähes välittömästi

Ison-Britannian pääministeri Theresa May on yllättäen ilmoittanut suunnitelmista järjestää maassa pikavauhtia ennenaikaiset parlamenttivaalit.

Vaalipäiväksi suunnitellaan kesäkuun 8. päivää. Yleisradioyhtiö BBC kertoo Mayn perustelevan pikavaalien järjestämistä sillä, että päätettyään EU-erosta Britannia tarvitsee varmuutta ja vakautta sekä vahvaa johtajuutta.

Mayn tiedotustilaisuudesta, jossa hän antoi ilmoituksensa, kerrottiin brittimedialle vasta tiistaina aivan hetkeä ennen tilaisuuden järjestämistä. Konservatiivipuoluetta johtava May tarvitsee vaalien järjestämiselle parlamentin hyväksynnän.

Ilmoituksen taustalla on muiden puolueiden kritiikki Britannian hallituksen Brexit-suunnitelmia kohtaan. Brittilehti The Guardianin mukaan May haluaa varmistaa konservatiivien vallan ennen EU:n kanssa käytävien Brexit-neuvotteluiden päättymistä. Mayn konservatiiveilla on tällä hetkellä parlamentin alahuoneessa vain niukka enemmistö. Labour-puolue on uhannut äänestää Brexit-sopimuksia vastaan.

Mayn mielestä Westminsterissä tulisi vallita yhtenäisyys kansallisesti merkittävällä hetkellä, mutta sen sijaan Brexit on repinyt brittiparlamentin hajanaiseksi.

- Me tarvitsemme vaalit ja me tarvitsemme ne nyt, May painotti BBC:n mukaan.