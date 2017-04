Tutkimus vahvistaa huhuja: EU:n ruokakaupoissa ”kaksoisstandardit” – slovakialaisesta emmentalista puuttuvat reiätkin

Slovakian hallituksen tutkimus vahvistaa pelkoja siitä, että Euroopan eri maissa myydään erilaatuista ruokaa saman brändin alla ja samana tuotteena. Itä-Euroopan maissa vaaditaan muutosta ruokakaupan kaksoisstandardeihin, jotka luovat vaikutelmaa ”toisen luokan kansalaisista”.

Ilmiöstä on huhuttu Itä-Euroopassa jo pitkään, kertoo asiasta raportoiva EU-sivusto Euractiv, mutta tuoreet Unkarin ja Slovakian hallitusten raportit vaikuttavat vahvistavan ilmiön olemassaolon. Slovakian hallitus vertasi tutkimuksessaan tiettyjä elintarvikkeita, joita myydään sekä Slovakiassa että Itävallassa, ja löysi samoista tuotteista selkeitä laatu- ja sisältöeroja.

Vertaillut tuotteet olivat samojen monikansallisten valmistajien samoja tuotteita. Slovakian mukaan vertailluista 22 elintarvikkeesta yhdeksässä ei havaittu laboratorio- ja muissa testeissä selkeitä eroja Slovakian ja Itävallan välillä. Kolmesta tuotteesta löytyi pieniä eroja, ja peräti kymmenestä löytyi ”suurempia, tuotteen laatuun merkittävästi vaikuttavia” eroja. Esimerkiksi eläinrasvaa oli Slovakiassa myydyssä tuotteessa korvattu kasviperäisellä rasvalla, tuotteen liha- tai rasvaosuus saattoi olla pienempi, sokeri oli korvattu makeutusaineilla tai hedelmäainesosa väriaineilla ja aromeilla.

Yhtenä esimerkkinä slovakialaisesta emmentaljuustosta puuttuivat sille luonteenomainen reikäinen rakenne ja ulkonäkö, kun taas saman merkin vastaavassa, Itävallassa myydyssä juustossa nämä tunnusmerkit olivat selvästi havaittavissa. Kalapuikoissa itävaltalainen versio sisälsi 8,8 prosenttiyksikköä enemmän kalaa kuin slovakialainen vastaava tuote.

Slovakia ja Tsekki ovat tuoneet asian Euroopan neuvoston tietoon, ja Euroopan komissio on luvannut ryhtyä selvittämään ruoan kaksoisstandardeja.

– Analyysimme tulokset osoittavat, että ruokatuotteiden laadun kaksoisstandardit ovat todellinen ilmiö, Slovakian hallitus katsoo.

Useat itäeurooppalaiset europarlamentaarikot, muun muassa romanialainen Daciana Sârbu, vaativat EU:ta selvittämään totuuden ja puuttumaan ilmiöön.

– Onko EU:ssa jo kahden eri luokan kansalaisia, Sârbu kysyy Twitterissä.

We have to discuss #doublestandards in #food quality in the context of #2speedEurope. Are there already 2 categories of citizens in #EU?