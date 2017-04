Suomalaistutkija: ”Frexitiä suurempi huoli Ranskan vaaleissa - seurauksena kaaos”

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen sanoo, että Ranskan vaalien lopputulokseen liittyy paljon Ranskan euroeroa eli Frexitiä suurempi huolenaihe, joka liittyy kesäkuussa pidettäviin Ranskan parlamenttivaaleihin.

–Frexitiä suurempi huoli onkin, että kykenemättömyys muodostaa presidentin ja parlamentin välille laajaa luottamusta heijastuisi myös Ranskan ja Saksan väliseen yhteistyöhön ja sitä kautta laajemmin Eurooppa-politiikkaan, Ronkainen kirjoittaa blogissaan.

Ronkaisen mukaan pienempien puolueiden on mahdotonta saada Ranskan parlamenttivaaleissa enemmistöä. Vasemmiston Jean-Luc Mélenchonin puolueella on parlamentin alahuoneen vajaasta 600 paikasta 18 paikkaa, Marine Le Penillä ainoastaan 2.

–Tämän lisäksi ranskalaiset vastustavat Ranskan EU-eroa, joten Ranskan EU/EMU-eron (Frexit) todennäköisyys lähentelee nollaa, hän huomauttaa.

Ronkainen korostaa, että sunnuntain ensimmäisiä ovensuukyselyjä johtava keskustaoikeiston Emmanuel Macron ja republikaanien Francois Fillon kannattavat nykyisen talouspolitiikan jatkamista eli rahaliiton julkisen talouden kurisääntöjä ja rakenteellisia uudistuksia. Macron tarvitsisi parlamentissa taakseen sosialistien enemmistön ja Fillon republikaanien.

–Onkin täysin mahdollista, että presidentinvaalit johtavat Ranskan poliittiseen toimintakyvyttömyyteen. Ensinnäkin on mahdollista, että Ranskaan valitaan presidentti perinteisten valtapuolueiden ulkopuolelta. Toiseksi on todennäköistä, että tulevalla presidentillä on joko heikko tai olematon parlamentaarinen kannatus. Mitä heikompi enemmistö, sitä olemattomampi toimintakyky. Mikäli enemmistöä ei saada ollenkaan, seurauksena on lakien läpivienti parlamentin yli poikkeusartiklalla 49.3 ja poliittinen kaaos, Ronkainen toteaa.

Vaalihuoneistot ovat jo sulkeutuneet osassa Ranskaa, mutta Pariisissa ja muissa suurkauopungeissa äänestetään kello 21 Suomen aikaa asti. Belgialaismedian julkistamien ensimmäisten ovensuukyselyiden mukaan keskustaoikeiston Emmanuel Macron ja äärioikeistoa edustava Marine Le Pen ovat lähes tasoissa. Macron olisi saamassa 24 ja Le Pen 22 prosenttia äänistä. Ranskalaislehdet eivät ole vaalirauhan takia saaneet julkistaa mielipidetiedusteluja perjantain jälkeen.

Presidentinvaalien toinen kierros järjestetään 7. toukokuuta.

