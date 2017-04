Ensimmäiset tulokset julki Ranskassa: Macron ja Le Pen menossa toiselle kierrokselle

Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voittajaksi on nousemassa keskustaoikeiston Emmanuel Macron, joka on ovensuukyselyiden mukaan saamassa 23,7 prosenttia äänistä. Äärioikeiston Marine Le Pen on saamassa 21,7 prosenttia äänistä ja republikaanien Francois Fillon sekä vasemmiston Jean-Luc Mélenchon 19,5 prosenttia.

TF1/RTL:n vaaliennusteen mukaan Macron ja Le Pen päätyvät tasatulokseen, jossa molempien kannatus olisi noin 23 prosenttia.

Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkavat presidentinvaalien toiselle kierrokselle, joka pidetään 7. toukokuuta.

Emmanuel Macron on entinen pankkiiri, joka on toiminut myös presidentti François Hollanden taloudellisena neuvonantajana. Hänet tunnetaan EU-myönteisyydestään.

Äärioikeistoa edustava Marine Le Pen puolestaan haluaa Ranskan irtautuvan yhteisvaluutta eurosta. Le Pen on myös julistanut pysäyttävänsä kaiken Ranskaan kohdistuvan maahanmuuton, jos tulee valituksi.