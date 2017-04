Marine Le Pen: ”Tässä on nyt kyse Ranskan eloonjäämisestä”

Ranskan presidentinvaalien toiselle kierrokselle etenenä äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman ehdokas Marine Le Pen kuvaili vaalitulosta historialliseksi.

–Ranskalaisilla on helppo valinta edessään, heidän on taisteltava globalisaatiota vastaan. Meidän on puolustettava Ranskan itsenäisyyttä.Tässä on nyt kyse Ranskan eloonjäämisestä, hän sanoi puheessaan kannattajilleen.

TF1/RTL:n vaaliennusteen mukaan keskustaoikeiston Emmanuel Macron ja Le Pen päätyvät tasatulokseen, jossa molempien kannatus olisi noin 23 prosenttia. He jatkavat presidentinvaalien toiselle kierrokselle, joka pidetään 7. toukokuuta.

Macron on jo kesken ääntenlaskennan saanut useita nimekkäitä tukijoita taakseen.Republikaanien presidentti ehdokas Francois Fillon ilmoitti kannattavansa toisella kierrokselle Macronia.

–Äänestäkää Le Peniä vastaan, hän sanoi Sky Newsin mukaan puhuessaan kannattajilleen.

Fillon on ennusteiden mukaan saamassa noin 20 prosentin kannatuksen.

Sosialistien ehdokas, 6,2 prosentin kannatuksen saanut Benoit Hamon sanoi heti ensimmäisten ovensuukyselyiden julkistamisen jälkeen, että kehottaa kannattajiaan äänestämään Macronia toisella kierroksella.

–Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voitamme Kansallisen rintaman.

Myös Ranskan pääministeri Bernard Cazeneuve kehotti BBC:n mukaan sosialisteja äänestämään Macronia toisella kierroksella.

Emmanuel Macron on entinen pankkiiri, joka on toiminut myös presidentti François Hollanden taloudellisena neuvonantajana. Hänet tunnetaan EU-myönteisyydestään.

Äärioikeistoa edustava Marine Le Pen puolestaan haluaa Ranskan irtautuvan yhteisvaluutta eurosta. Le Pen on myös julistanut pysäyttävänsä kaiken Ranskaan kohdistuvan maahanmuuton, jos tulee valituksi.