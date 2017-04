Irti Schengenistä, 15 000 uutta poliisia – Lue tästä mitä Macron ja Le Pen ajavat Ranskalle

Ranskan presidentinvaalien ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon selviytyivät Front Nationalen (Kansallinen rintama) Marine Le Pen sekä sosialisteista irtautunut, oman En Marche (Liikkeelle) -liikkeen perustanut Emmanuel Macron.

Uusi Suomi kävi läpi ehdokkaiden vaaliohjelmat. Jos Suomessa on viime vuosina typistetty asioita ”kolmeen pointtiin”, ovat ranskalaisehdokkaiden ohjelmat täysin toista maata. Macronin ohjelmassa on kaikkiaan 105 kohtaa ja Le Penin ohjelmassa 144.

Kahden ehdokkaan erot tiivistää Le Pen omassa vaaliohjelmassaan. Hänen mukaansa vastakkain presidentinvaaleissa ovat globalistinen ja nationalistinen visio.

Emmanuel Macron

Macron kertoo tavoitteekseen palauttaa itseluottamus jokaiselle ranskalaiselle. Hänen vaaliohjelmansa koostuu kuudesta osiosta tai ”työmaasta” kuten hän itse kutsuu.

Ne ovat järjestyksessä: Koulutus ja kulttuuri, Työelämä, Talouden modernisointi, Kansallinen turvallisuus, Demokratian uudistaminen, Kansainvälisyys.

– 30 vuodessa emme ole onnistuneet hoitamaan massatyöttömyyttä tai integraatiota, Macron toteaa ohjelmansa esipuheessa.

– Uudet radikaalit mullistukset ovat ravistelleet elämäämme ja varmuuttamme. Digitaalinen vallankumous muuttaa tapojamme tuottaa, kuluttaa ja elää toistemme kanssa.

Macronin vaaliohjelman ensimmäinen kohta on kaikkien työläisten ostovoiman kohottaminen. Erilaisia sosiaalimaksuja vähennetään siten, että 2 200 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää vuodessa noin 500 euroa enemmän käteen.

Macronin tavoitteena on tuoda Ranskaan saman tyyppiset norminpurkutalkoot, jotka Juha Sipilänkin hallitus asetti yhdeksi kärkihankkeeksi. Työn kustannuksia on leikattava ja yrittäjien elämää yksinkertaistettava. Lisäksi yrittäjille on tehtävä verkkopalvelu, missä selitetään sääntelyä.

Ranskan on käynnistettävä 50 miljardin euron investointiohjelma, Macron vaatii. Viidesosa summasta säätiöidään ja sillä rahoitetaan ”tulevaisuuden teollisuutta”. Macron haluaa Ranskan julistavan taistelun muun muassa tuholaismyrkkyjä vastaan, jotka ovat hänen mukaansa pääsyy lasten syöpien yleistymiseen viimeisen 20 vuoden aikana. Vuoteen 2022 mennessä puolet kouluruoasta tulee olla luomua.

Ranska rekrytoi 10 000 uutta poliisia ja puolisotilaallista santarmia. Lisäksi ranskalaisen arjen turvaamiseksi tarvitaan uusi poliisivoima, Macron toteaa. Kaikki julistetut tuomiot on pantava täytäntöön ja Ranskaan on rakennettava 15 000 uutta vankilapaikkaa. Rajavalvontaa on tehostettava muiden Euroopan maiden kanssa luomalla uusi 5 000 rajavartijan joukko.

Koulutuksen osalta varhaiskasvatus ja peruskoulutus on asetettava prioriteetiksi, ylioppilastutkinto on uudistettava, yliopistojen autonomiaa on tuettava ja nuorille on rakennettava 80 000 uutta asuntoa.

Ranskan on painotettava jyrkemmin maallistuneisuutta ja vaalittava tasavaltalaisia arvoja sekä ranskan kieltä. Ranskan kansalaisuuden saamisen ehtona on oltava ranskan kielen hallinta. Terrorismia kylvävät uskonnolliset tilat on suljettava.

Macron painottaa eurooppalaista yhteyttä ja toteaa, että Ranskan on rakennettava Eurooppaa, joka luo ranskalaisille työtä ja vaurautta. Macron kuitenkin vaatii ”kontrollimekanismia”, joka vaalisi Euroopalle strategisesti merkittäviä toimialoja. EU tarvitsee oman Osta eurooppalaista, eli Buy European Act -säädöksen.

Marine Le Pen:

Nationalistinen Le Pen julistaa palauttavansa Ranskaan järjestyksen viidessä vuodessa.

– Ilman kontrollia ei ole järkevää demokratiaa, Le Pen julistaa.

– Tämän ohjelman tavoite on ennen kaikkea palauttaa Ranskalle sen vapaus ja kansalle sen puhevalta. Sillä teidän nimeenne ja teidän eduksenne kaiken kansallisen politiikan tulee toimia.

Hänen ohjelmansa muodostavat kaikkiaan 144 toimenpidettä. Ne jakautuvat seitsemään eri kohtaan: Vapaa Ranska, Varma Ranska, Vauras Ranska, Oikeudenmukainen Ranska, Ylpeä Ranska, Voimakas Ranska, Kestävä Ranska.

Listan ensimmäinen kohta on ”Frexit”-äänestyksen järjestäminen eli kansanäänestys Ranskan EU-erosta. Lisäksi Le Pen vaatii Ranskan irtautumista passivapaan liikkumisen Euroopassa takaavasta Schengen-sopimuksesta. Lisäksi hän ehdottaa 10 000 maahanmuuttajan vuosittaista kiintiötä.

Le Pen haluaa Ranskan käyvän taisteluun islamismia ja jihadistista terroria vastaan myös verkossa. Kaikki ääriaineksia levittävät moskeijat on suljettava ja fundamentalistiset muslimijärjestöt on kiellettävä. Naisten perusoikeudet on taattava.

Kansallisen turvallisuuden nimissä Le Pen ehdottaa myös 15 000 uuden poliisin ja santarmin rekrytointia ja poliisien varusteiden modernisointia. Santarmeille on myönnettävä myös sotilaallinen status. Lähiöt on riisuttava aseista ja Ranskaan on saatava 40 000 uutta vankilapaikkaa.

Natoon integroidusta johtamisjärjestelmästä on luovuttava. Ranskan puolustusmäärärahat on sidottu 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Le Pen haluaa nostaa sen kohti kolmea. Le Pen haluaa Ranskan rakentavan toisen lentotukialuksen, säilyttävän ydinaseuhan ja vahvistavan armeijaa uusilla sotilailla ja varusteilla.

Kilpailukyvyn nimissä Ranskan on otettava käyttöön kansallinen valuutta ja ranskalaisten yritysten turvaamiseksi Le Pen ehdottaa ”älykkään protektionismin” politiikan käyttöönottoa. Innovaatiopolitiikkaa Le Pen haluaa tukea verovähennyksin ja nostaa julkiset tutkimusrahat prosenttiin maan bruttokansantuotteesta. Ranskan on torjuttava vapaakauppasopimukset kuten CETA ja TTIP.

