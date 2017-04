Näkökulma: Eliitti voi vielä munata Ranskassa

Ranskalaiset äänestäjät heittivät eilisten presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella perinteiset sosialisti- ja konservatiivipuolueiden ehdokkaat tylysti ulos.

Jatkoon menivät puolueista riippumaton ja EU-myönteinen Emmanuel Macron sekä EU-kielteisen Kansallinen rintama –puolueen ehdokas Marine Le Pen.

Ensimmäinen kierros meni mielipidetiedustelujen mukaisesti. Euroopan poliittinen eliitti on huokaissut helpotuksesta, ja Macronille on ropissut onnitteluja.

Onnittelijoiden joukossa ovat olleet EU-eliitistä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja unionin ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini. Tyytyväisyyttä on huokunut myös Saksan liittokansleri Angela Merkel tiedottajansa välityksellä.

”On hyvä, että Emmanuel Macron menestyi vahvaa EU:ta ja sosiaalista markkinataloutta ajavalla linjallaan”, twiittasi Merkelin edustaja Steffen Seibert. Tästä raportoi Suomessa muun muassa Keskisuomalainen.

Kotimaisesta poliittisesta kärkikaartista Ranskan vaalien ensimmäistä kierrosta on kommentoinut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.). Hän ennustaa ja toivoo Ylellä, että Macron voittaa toisen kierroksen ”kohtalaisen selvästi”.

Nyt toistetaan hanakasti, että ensimmäinen kierros meni ennustetusti ja siitä ollaan näköjään halukkaita vetämään johtopäätös, että näin käy varmuudella myös ratkaisevalla toisella kierroksella. Aivan kuin gallupien vastaista Donald Trumpin voittoa ja Britannian Brexitiä ei olisi tapahtunutkaan.

On selvää, että Macron on Le Peniä vastaan tällä hetkellä ennakkosuosikki suurin piirtein suhteessa 60 - 40. Vaalien 7. toukokuuta pidettävään toiseen kierrokseen on kuitenkin aikaa vielä kaksi viikkoa ja varsinainen taistelu on vasta aluillaan.

Huomattavaa on, että Le Penin laitaoikeistopuolueen ja Jean-Luc Mélechonin johtaman laitavasemmiston yhteinen äänimäärä oli noin 40 prosenttia.

Muun muassa Venäjän Vladimir Putinia ymmärtävän Mélenchonin menestys oli kaikkea muuta kuin liberaalin Euroopan voitto. Hän on kirjoittanut ”Saksan imperialismin” paluusta EU:n kautta ja arvostellut ylipäätään länttä. Hänen Euroopan unioniin kielteisesti suhtautuvaa äänestäjäkuntaansa valuu väistämättä Le Penin taakse.

Pitää myös muistaa, että oikeistolaisen Francois Fillonin ja sosialistien Benoit Hamonin kannattajat eivät siirry automaattisesti Macronin taakse, vaikka näiden perinteisten hallituspuolueiden johtohahmot niin tekisivät. Poliittisen eliitin tuki Macronille voi jopa haitata hänen pyrkimyksiään nousta Ranskan presidentiksi, sillä Le Pen saa sellaisesta helposti vaaliaseen.

Ehkä napakoin twiitti, jonka olen tähän mennessä Ranskan vaalien ensimmäisestä kierroksesta lukenut, on Suomen kristillisdemokraattien poliittisen sihteerin Sonja Falkin käsialaa:

”Poliittinen eliitti hehkuttaa Macronia niin innokkaasti, että luultavasti #LePen voittaa. Eikö mitään ole opittu? #ranskanvaalit #populismi"

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.