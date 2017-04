”Kaikki ovat huolissaan” – neuvonantajat ovat saaneet puhua Trumpia ympäri 100 päivää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lauantaina ollut virassaan sata päivää. Virstanpylväs on perinteisesti ollut hetki arvioida presidentin kautta. Lähteet Valkoisesta talosta kertovat kokemuksistaan Politico-lehdelle.

Trump on lehden mukaan alkanut ymmärtää paremmin työnsä haasteita ja joutunut myöntämään, että se on vaikeampaa kuin hän osasi odottaa. Lehti luonnehtii Trumpia kenties historian ”tuulella käyvimmäksi” presidentiksi. Hän saattaa muuttaa mieltään hyvin nopeasti. Hänen toimiaan onkin ollut hyvin vaikea ennustaa ja myös Ylen Ykkösaamussa asiantuntijat arvioivat, että leimallisinta Trumpin alkukaudelle on ollut strategian puute, mikä on myös hänen suurin ongelmansa presidenttinä.

Lähteet valkoisesta talosta kertovat Politico-lehdelle, että työ Trumpin neuvonantajana on usein ”ympäri puhumista”

–Puhua hänet ympäri tekemästä hulluja asioita, lähde tarkentaa Politicolle.

Eräs Valkoisen talon virkamies sanoo lehdelle, että ”kaikki ovat huolissaan siitä, että asiat eivät sujui oikein hyvin”.

–Kaiken pitäisi olla järjestelmällisempää, jotta tietäisimme, kuka työskentelee minkäkin parissa ja kuka on vastuussa mistäkin sen sijaan, että kaikki tekevät kaikkea, lähde sanoo.

Virkamiehet ovat oppineet ennen kaikkea, ettei Trumpille kannata tuoda liian monta vaihtoehtoa, kun on päätettävä poliittisesta linjasta tai strategiasta. Sen sijaan Trumpille kannattaa esitellä yksi vaihtoehto ja käydä läpi sen tuottama mahdollinen tulos, sen edut ja haitat, ja etenkin se, miten lopputulos tultaisiin käsittelemään mediassa.

–Et halua olla se henkilö, joka myi hänelle jotakin, joka osoittautui huonoksi ideaksi.

Neuvonantajat ovat yrittäneet saada Trumpia vähentämään tviittaamistaan, mutta se tepsii lähinnä työpäivän aikana.

