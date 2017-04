Vaatimus YK:lle Pohjois-Korean ohjustestin jälkeen: ”Turvallisuusneuvoston on toimittava”

Pohjois-Korea on tehnyt epäonnistuneen testin ballistisella ohjuksella. Asiasta kertovat Yhdysvaltain ja Etelä-Korean viranomaiset.

BBC:n mukaan ohjus räjähti vain muutama sekunti laukaisun jälkeen eikä ehtinyt poistua Pohjois-Korean alueelta.

Ohjustesti tehtiin vain muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson puhui Pohjois-Korean tilanteesta YK:n turvallisuusneuvostossa. Tillerson muun muassa varoitti ”katastrofaalisista seurauksista”, jos turvallisuusneuvosto ei puutu Pohjois-Korean tilanteeseen.

Myös Ranskan YK-suurlähettiläs Francois Delattre vaati turvallisuusneuvostoa toimimaan kuultuaan varhain lauantaina ohjustestistä.

–Turvallisuusneuvoston on toimittava. Sen on kannettava vastuunsa ja oltava erittäin tiukkana voimassa olevien pakotteiden suhteen. Tarvittaessa on myös asetettava uusia pakotteita, hän sanoi Bloombergin mukaan.

Pohjois-Korea teki edellisen ohjuskokeensa vain pari viikkoa sitten. Maa esitteli samaan aikaan myös sukellusveneestä laukaistavia ballistisia ohjuksia jättiparaatissa, joka pidettiin maan entisen johtajan Kim Il-Sungin kunniaksi. Pohjois-Korean uskotaan kehittävän ydinkärkeä kuljettavaa ohjusta, jonka kantomatka riittäisi Yhdysvaltoihin.

