Suomalaisarvio Pohjois-Koreasta: ”Yksi vaihtoehto voisi estää liukumasta sotaan”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen arvioi, ettei Pohjois-Korean tilanteeseen ole löydettävissä nopeaa ratkaisua.

–Jos Pohjois-Korean tilanteeseen halutaan saavuttaa pitkäaikainen ratkaisu, tilanteen ei voida odottaa ratkeavan hetkessä. Kansainväliset asiantuntijat ovat ehdottaneet, että Kiina ottaisi Pohjois-Korean oman ydinasepuolustuksensa alle. Näin Pohjois-Korea voitaisiin suostutella luopumaan omasta ydinohjelmastaan. Yhdysvaltain olisi vaikea hyväksyä tätä vaihtoehtoa, ja Pohjois-Koreaa olisi vaikea taivutella luottamaan Kiinaan. Kaikesta huolimatta tämä vaihtoehto voisi estää Korean niemimaata liukumasta sotaan, sillä se parantaisi alueen tasapainoa ja mahdollistaisi Pohjois- Korean ydinohjelman ulkopuolisen valvonnan, Sinkkonen kirjoittaa katsauksessaan.

Hän sanoo Yhdysvaltojen pelkäävän, että Pohjois-Korea onnistuu ennemmin tai myöhemmin valmistamaan ydinkärkiä, jos kansainvälinen yhteisö ei reagoi.

–Yhdysvallat ei voi ottaa sitä riskiä, että Pohjois-Korea käyttäisi ydinohjuksia sitä vastaan, Sinkkonen korostaa.

Toisaalta Yhdysvallat ei halua tunnustaa Pohjois-Koreaa ydinasevaltana, mikä jättää Sinkkosen mukaan vain vähän neuvotteluvaraa.

–Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ailahtelevaa Pohjois-Korean-politiikkaa on arvosteltu siitä, että se ajaa Aasiaa ydinsodan partaalle. Toisaalta presidentti Barack Obaman niin sanottu strategisen kärsivällisyyden politiikka oli strateginen vain nimeksi. Pohjois- Korean aggressiivisuus ei katoa odottamalla, vaan odottaminen pahentaa ongelmia. Jos Pohjois-Korea onnistuu pienentämään ydinmateriaalia ohjuksiin sopivaksi, maan kanssa on yhä vaikeampi neuvotella, Sinkkonen kommentoi.

Hän sanoo, että Pohjois-Korean ydin- ja ohjusohjelmiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne molemmat etenevät.

–Maan ydinohjelma on melko omavarainen: Pohjos-Korean maaperässä on mittavat uraanivarat. Kymmenen viime vuoden aikana Pohjois-Korea on testannut viittä ydinpommia ja oppinut jokaisesta kokeesta. Maa ei vielä ole kyennyt testaamaan vetypommia, mutta onnistuu lopulta. Vetypommien valmistamisessa tarvitaan samaa kiihdyttämistekniikkaa kuin ydinmateriaalin pienentämisessä. Pienennettyä materiaalia voidaan käyttää ohjuksissa, Sinkkonen toteaa.

Hän muistuttaa, että ydinohjelmansa lisäksi Pohjois-Korea on lisännyt testejään ballistisilla ohjuksilla. Uusin testi tehtiin varhain lauantaina.

Lue lisää: Vaatimus YK:lle Pohjois-Korean ohjustestin jälkeen: ”Turvallisuusneuvoston on toimittava”

–Yhdysvaltain pahin pelko on, että Pohjois-Korea pystyy laukaisemaan ydinkärjillä varustettuja, mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia sukellusveneistä. Tämä tekisi mahdollisten hyökkäysten havaitsemisesta hyvin vaikeaa, Sinkkonen sanoo.

Yhdysvallat on todennut toistuvasti, että Kiinalla on avaimet kriisin ratkaisemiseksi, koska Pohjois-Korea käy noin 90 prosenttia kaupastaan Kiinan kanssa. Sinkkosen mukaan Kiina haluaa kuitenkin ennen kaikkea säilyttää alueellisen tasapainon ja estää Pohjois-Korean hallinnon kaatumisen. Ydinaseiden leviämisen estäminen on Sinkkosen mukaan Kiinalle vähemmän tärkeä tavoite.

–Siksi Kiinalla on todellisuudessa vähemmän vaikutusvaltaa Pohjois-Koreaan kuin Yhdysvallat olettaa. Yhtä kaikki Pohjois-Korea vaarantaa Kiinan alueellista turvallisuutta, sillä Pohjois-Korean viimeaikaiset toimet ovat ajaneet Etelä-Korean aiempaa syvempään turvallisuusyhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa, hän huomauttaa.

Sinkkosen arvion mukaan Kiinan Pohjois-Korean-politiikka ei ole muuttunut paljoa sitten Pohjois-Korean toisen ydinkokeen vuonna 2009. Kiinan viimeaikainen toiminta on hänen mukaansa ollut ristiriitaista.

–Yhtäältä Kiina ilmoitti helmikuussa, että maa aikoo olla ostamatta pohjoiskorealaista hiiltä kuluvan vuoden loppuun saakka. Ilmoitus on linjassa YK:n pakotteiden kanssa. Hiilikauppa vastaa 35–40:ää prosenttia Pohjois- Korean ulkomaankaupasta. Toisaalta Pohjois-Korean varaulkoministeri Ri Kil-song vieraili Pekingissä maaliskuussa. Tästä voi päätellä, että Kiina ja Pohjois-Korea saattavat jo yrittää lievittää jännitteitä.

