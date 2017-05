Plagiointia vai tarkoituksellista? Tässä video Marine Le Penin ”pienestä lainasta”

Ranskan nationalistis-populistinen presidenttiehdokas Marine Le Pen joutui vappuna kohun keskelle, kun häneen puheensa sisälsi pitkiä lainauksia hänen aiemmalta kilpakumppaniltaan François Fillonilta. Asiasta kertoo muun muassa France24.

Fillonin ja Le Penin puheista tehtiin video, josta lainaukset on helppo todentaa.

Kansallisen rintaman, Le Penin puolueen, puoluesihteeri Nicolas Bay kiisti, että kyse oli plagioinnista. Hänen mukaansa kyse oli ”pienestä lainasta” ja tarkoituksellisesta eleestä Fillonin äänestäjille.

Fillon putosi vaalien ensimmäisellä kierrokselta Le Penin ja Emmanuel Macronin edetessä toiselle kierrokselle.

Marine Le Pen got caught today plagiarizing from a speech by her first-round competitor - word for word.#France2017

via @RidiculeTV pic.twitter.com/tvbxAV3u7I

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) May 1, 2017